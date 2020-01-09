Елочный круговорот-2020: куда сдать новогоднее дерево в Москве

Москва встретила Новый год, отпраздновала Рождество, пора и на работу. А елку куда? В мусорный контейнер? Поступить можно иначе – сдать дерево на переработку в щепу, которую потом будут использовать в сельском хозяйстве и для благоустройства улиц. В рамках экологической утилизации в столице открыли 379 пунктов приема новогодних елок.

- Акция продлится до конца февраля, - сказали в мэрии Москвы. - В 2017 году в ходе акции было собрано 565 новогодних деревьев, в 2018-м — 7 тысяч елок, а в 2019-м — более 27 тысяч.

Правила сдачи елок:

- в пункты приема можно приносить не только елки, но и сосны, пихты;

- дерево должно быть без игрушек и мишуры.

Полный список пунктов приема елок

Можно открыть список на портале открытых данных data.mos.ru в разделе «Пункты приема на утилизацию деревьев по программе «Елочный круговорот 2020». Например, сдать елки можно на улице Кузьминской, 10 или на Фруктовой улице 5, корп. 2. Всего 379 пунктов.

Что будет с арендованными елками?

До Нового года kp.ru сообщал о том, что около 600 москвичей предпочли взять напрокат елку в горшке. В свою очередь владельцы деревьев обещали принять растения назад – все, даже немного пожелтевшие.

- Елочки мы заберем из квартир с 10 по 15 января. После небольшой акклиматизации их бережно высадят на территории одного из Детских домов Подмосковья. Высадка деревьев будет весной, - рассказали в сервисе «Rentmania».

Интересно знать

Исходя из опроса на портале «Активный гражданин» в столице не так много людей ставили дома живую елку: около 36,32% москвичей. Искусственные елки предпочли - 63,68%.

Срубленную елку поставили и украсили 12,15% «активных граждан», 4,23% - поставили маленькое деревце в горшке, а 5,68% - украсили свой дом еловыми веточками. Еще 0,83% - украсили елку, которая растет во дворе, просто нарядили домашний фикус, нарисовали елку на стене из отпечатков рук всех членов семьи, связали елку из шерсти.