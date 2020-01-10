2020-01-09T22:31:44+03:00
Общество

Новые причалы на Москве-реке: Бассейн на понтонах, 65-метровая пристань и шезлонги

Около воды появятся дополнительные площадки для отдыха
Светлана ВОЛКОВА
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Около Карамышевской набережной после реконструкции в новом году смогут останавливаться городские пассажирские суда. Фото: archsovet.msk.ruОколо Карамышевской набережной после реконструкции в новом году смогут останавливаться городские пассажирские суда. Фото: archsovet.msk.ru
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До конца 2023 года на Москве-реке построят около 20 новых причалов. Это будут не только остановки для речных трамвайчиков, но еще и места для отдыха с кафе, точками проката и смотровыми площадками.

- При строительстве и реконструкции набережных, если это возможно и необходимо, планируем разместить дополнительные причалы, - сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Мы хотим развивать на Москве-реке не только туристические маршруты, но и пассажирские.

По его словам, новые пристани помогут частично разгрузить городские дороги. Для этого к остановкам на реке протянут удобные подъезды и свяжут их с наземным транспортом. Мы узнали, в каких местах появятся некоторые причалы.

Посадку давай!

Около Карамышевской набережной после реконструкции в новом году смогут останавливаться городские пассажирские суда. Для этого здесь обновят два причала - «Верхние Мневники» и «Домостроительный комбинат».

Кроме того, возле Карамышевского моста появятся 200-метровый велопешеходный тоннель и вертолетная площадка для санитарных вертолетов. Отсюда кареты скорой помощи будут доставлять экстренных больных в соседнюю больницу № 67 имени Ворохобова.

Вдоль воды наведут порядок на всей прибрежной полосе на участке от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда площадью 56,3 гектара. При этом укрепят речные склоны, чтобы остановить оползни. Около реки появятся дорожки - пешеходные и беговые общей длиной порядка 4,4 километра, а также велосипедные длиной 5,4 километра.

Вдоль воды наведут порядок на всей прибрежной полосе на участке от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда площадью 56,3 гектара. Фото: archsovet.msk.ru

Вдоль воды наведут порядок на всей прибрежной полосе на участке от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда площадью 56,3 гектара. Фото: archsovet.msk.ru

Рядом с причалом на набережной обустроят места для отдыхающих, в том числе детские площадки и пляжные зоны, поставят парковые фонари, скамейки, перголы и качели.

Прогулки по воде

На набережной Марка Шагала уже ближайшим летом начнет работать 65-метровая пристань для прогулочных судов и городских водных автобусов. Речной порт разместится на прогулочном маршруте «Променад» длиной 4 километра. Его полностью посвятили водной теме. Вдоль реки обустроят четыре спуска к воде, причал, стоянку для яхт, 150-метровый амфитеатр с видом на реку, комплекс водных видов спорта.

На набережной Марка Шагала уже ближайшим летом начнет работать 65-метровая пристань для прогулочных судов и городских водных автобусов. Фото: archsovet.msk.ru

На набережной Марка Шагала уже ближайшим летом начнет работать 65-метровая пристань для прогулочных судов и городских водных автобусов. Фото: archsovet.msk.ru

Отдыхающие смогут подойти к Москве-реке по любому из спусков. Рядом обустроят места для отдыха, с газонами, лавочками, фонарями. При этом можно будет гулять не только на берегу, но и прямо по воде - по нижней террасе с цепочкой понтонов.

Велодорожек станет больше

Набережную на участке от Филевского парка до театра «Мастерская Фоменко» отреставрируют. Старый причал обновят, а рядом разместят велодорожки, кафе, пункты проката и площадки для отдыха со спусками к воде. Вдоль соседних жилых домов проложат пешеходную и беговую дорожки. А ближе к реке поставят скамейки, уличные шезлонги для релакса среди зелени.

ЧТО ЕЩЕ

На Химкинском водохранилище в парке Северного речного вокзала обновят набережную, причалы, а также привокзальную площадь. По архивным фотографиям восстановят павильон администрации, кафе с террасами и киоски на главной парковой аллее. Кроме того, отреставрируют памятник кораблестроителю Крылову, памятник воинам-речникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, скульптуры «Водный путь» и «Спорт».

На Химкинском водохранилище в парке Северного речного вокзала обновят набережную, причалы, а также привокзальную площадь. Фото: mos.ru

На Химкинском водохранилище в парке Северного речного вокзала обновят набережную, причалы, а также привокзальную площадь. Фото: mos.ru

Летом москвичи смогут загорать и купаться в зоне отдыха на набережной. Ее построят на понтонах, на которых поставят бассейн, раздевалки, кафе. А в другой части набережной планируют пустить искусственный ручей. Это будет уменьшенная модель Канала имени Москвы с миниатюрными копиями шлюзов.

На Черкизовском пруду реконструируют набережную, причал и террасу. Фото: archsovet.msk.ru

На Черкизовском пруду реконструируют набережную, причал и террасу. Фото: archsovet.msk.ru

На Черкизовском пруду реконструируют набережную, причал и террасу. Здесь поставят два деревянных настила для прогулок, а также обустроят места отдыха с качелями и беседками. В порядок приведут участок площадью более 20 гектаров. Причал на западном берегу пруда обновят так, чтобы можно было открыть прокат лодок. А вдоль западного и юго-восточного берегов появятся деревянные набережные на сваях. В северной части построят деревянный мостик для прогулок над водой. С восточной стороны пруда сделают пирс и эллинги для хранения гребных лодок - каяков. При этом мост через пруд отремонтируют, а на воде «припаркуют» домики для уток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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