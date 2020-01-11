Снегопад в Москве: Как должны убирать дворы и улицы

"Ура! Наконец-то снег!" - ликуют сегодня с утра москвичи, утомлённые тёплой зимой. А коммунальщики тоже приободрились и принялись чистить город от сугробов.

"В субботу, 11 января, ожидаются мокрый снег с дождем, - сообщает сайт мэра Москвы mos.ru. - На дорогах может образоваться гололедица. Такая погода продержится до 17.00. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в районе нулевой отметки".

Во время сильных снегопадов коммунальные службы круглосуточно убирают улицы Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. С лопатами и на уборочных машинах по всему городу работают более 60 тысяч коммунальщиков.

В Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, какие правила уборки снега в Москве действуют на улицах, во дворах и на крышах зданий во время снегопада.

«Коммунальные службы столицы продолжают работу по уборке объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий от снега. Проводится сплошное механизированное прометание улично-дорожной сети. Задействовано необходимое количество дорожно-уборочной техники и бригад ручной уборки», - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

По его словам, на скользких участках проводится выборочная противогололедная обработка. По данным синоптиков, в предстоящие сутки в столице ожидается днем местами снег, температура -2 до 0 градусов. Ветер переменный 2-7 м/сек.

ВО ВРЕМЯ СНЕГОПАДА

Правила уборки снега в Москве выглядят так:

1. Не позже, чем за четыре часа до начала осадков

В такой срок синоптики обязаны сообщить коммунальщикам о надвигающемся на город снегопаде.

2. Три часа

Дается службам ЖКХ для подготовки к непогоде. К ней коммунальщики должны приступить сразу после получения сообщения о предстоящем снегопаде. Дороги начинают обрабатывать противогололедными реагентами на самых опасных участках. Это крутые спуски и подъемы, набережные, мосты, эстакады, тоннели, перекрестки и остановки общественного транспорта. В полную готовность приводят снегоуборочную технику.

На такую же подготовку к плохой погоде дается один час для служб, отвечающих за уборку на МКАДе, транспортных развязках и основных магистралях.

Если снег повалил и продолжает идти, то через три часа дороги снова обрабатывают реагентами.

3. Каждые четыре часа

С такими интервалами должна выходить уборочная техника на дороги при затяжном снегопаде. В обычную погоду спецтехника чистит город три раза в сутки.

Снег с проезжей части собирают в сугробы на обочинах. Эти снежные валы не должны быть выше 1 метра и шире 1,5 метра. Такие «горки» запрещено устраивать на пересечениях улиц, ближе 5 метров от пешеходного перехода, ближе 20 метров от посадочных площадок общественного транспорта, на тротуарах.

4. Каждые три часа

С такими интервалами во время сильных снегопадов обязаны чистить тротуары во дворах и площадки возле подъездов жилых домов. А в хорошую погоду снег и наледь во дворе должны убирать раз в сутки.

5. Не более 24 часов

Такой срок дается коммунальщикам на уборку наваленных сугробов, которая должна начаться сразу после снегопада в таких первоочередных местах:

- оживленных точках – крупные универмаги, рынки, театры, школы, поликлиники и так далее;

- около станций метро;

- на остановках общественного транспорта;

- около въездов в приемные отделения больниц и станций скорой помощи;

- на пешеходных переходах.

6. От двух до девяти дней

В среднем это допустимое время уборки снега после окончания снегопада. В зависимости от мощности стихии и категории дорог сроки вывоза сугробов с городских улиц выглядят так:

При выпавшем снеге до 6 см

- Не более 2 дней – вывоз с магистральных улиц и проспектов международного, регионального и городского значения; магистралей, обеспечивающих радиальные и поперечные связи между частями города; улиц и проездов с незначительной шириной проезжей части (примерно от 6 метров); с МКАДа, ТТК, Четвертого транспортного кольца, Садового и Бульварного кольца; с пешеходных зон общегородского значения, на которых нет движения автомобилей.

- Не более 4 дней – вывоз с улиц и проездов районного значения; городских проездов с поперечным профилем шоссейных дорог и с шоссейных дорог.

В Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, какие правила уборки снега действуют в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ

При выпавшем снеге до 10 см

- Не более 4 дней – вывоз с магистральных улиц и проспектов международного, регионального и городского значения; магистралей, обеспечивающих радиальные и поперечные связи между частями города; улиц и проездов с незначительной шириной проезжей части (примерно от 6 метров); с МКАДа, ТТК, Четвертого транспортного кольца, Садового и Бульварного кольца; с пешеходных зон общегородского значения, на которых нет движения автомобилей.

- Не более 6 дней – вывоз с улиц и проездов районного значения.

- Не более 9 дней – вывоз с городских проездов с поперечным профилем шоссейных дорог и с шоссейных дорог.

Во всех случаях на каждые дополнительные 5 сантиметров снега прибавляется 1 день для вывоза сугробов.

ПОСЛЕ СНЕГОПАДА

По правилам уборки снега в Москве обязаны потратить:

5 часов

- на обработку реагентами – тротуаров на дорогах районного значения и небольших дорогах, магистралях и крупных проспектах, МКАДе, ТТК, Садовом и Бульварном кольцах; проезжей части на городских дорогах и МКАДе;

- на подметание проезжей части – на городских дорогах и МКАДе. Снег должны подметать после выпадения каждых 5 сантиметров осадков;

- на очистку дорог от снежного наката и наледи - на магистралях и крупных проспектах накат должны убрать полностью;

- на уборку снежного наката с тротуаров – на магистралях и крупных проспектах, МКАДе, ТТК, Садовом и Бульварном кольцах.

12 часов

- на уборку снежного наката с тротуаров - на дорогах районного значения и небольших дорогах.

16 часов

- на сгребание снежных валов - на обочинах дорог.

24 часа

- на очистку обочин от снега – на всех дорогах.

Как должны убирать дворы и улицы

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

С вопросами и жалобами по уборке снега можно обращаться любым удобным способом:

1. По телефону

- дворы и крыши - в свою управляющую компанию, ТСЖ, собственнику или балансодержателю участка или здания. Ее адрес и телефоны напечатаны на квитанции за коммунальные услуги и вывешены в открытом доступе на портале «Дома Москвы» (dom.mos.ru);

- дворы и крыши - в «Жилищник» своего района. Контакты можно узнать на портале мэра Москвы;

- дворы, крыши и дороги - на «горячие линии» управы своего района и префектуры своего округа. Номера опубликованы на их сайтах и на портале мэра Москвы;

- дворы, крыши, дороги, тротуары - на «горячую линию» Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) - (499) 264-96-81, пн. - чт. - 8.00 - 17.00, пт. - 8.00 - 15.45. Или владельцу, балансодержателю участка или здания;

- дороги, остановки наземки, обособленные трамвайные пути, участки в радиусе пяти метров от подуличных переходов и вестибюлей метро, входы на станции и платформы на МЦК - в контакт-центр «Московский транспорт» - (495) 539-54-54, 3210 (Билайн, МТС, Мегафон, Tele2) – в случае задержки транспорта из-за сложных погодных условий;

- участки возле заправок, торговых и офисных центров - собственнику, балансодержателю участка или здания;

- все городские территории - в единую справочную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

Горожане могут пожаловаться на плохую уборкуФото: Михаил ФРОЛОВ

2. В электронную приемную

- дворы, дороги, тротуары, парки - на портал «Наш город» (gorod.mos.ru), прикрепив к своему сообщению фотографию и краткое описание проблемы. Нарушения должны устранить в течение восьми рабочих дней;

- дворы, крыши и дороги - на сайте управы своего района и префектуры своего округа. Адреса можно узнать на портале мэра Москвы;

- дворы, крыши, дороги, тротуары - на сайте Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ);

- все городские территории - в разделе "Электронная приёмная правительства Москвы" на портале мэра столицы. Сначала надо выбрать из представленного на сайте списка департамент или комитет по теме вашего сообщения. Если затрудняетесь выбрать конкретный департамент, тогда отправляйте обращение с пометкой «В правительство Москвы».