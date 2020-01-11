2020-01-11T13:47:12+03:00
Общество

Москва дождалась снега: Зима пришла и мы не станем менее русскими людьми

Как люди в соцсетях отреагировали на долгожданный снежный покров
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Москвичи искренне рады такой погоде в выходной деньМосквичи искренне рады такой погоде в выходной деньФото: Михаил ФРОЛОВ

Мокрый снег с дождем и гололедицу москвичам обещали и вот с самого утра 11 января тротуары и машины покрылись белым покрывалом.

- Такая погода продержится до 17.00. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в районе нулевой отметки, - рассказали синоптики.

А в мэрии города поспешили предупредить, что в связи с неблагоприятными условиями возможно ухудшение видимости и затруднение движения на дорогах.

Люди пишут, что им не хватала хруста снега и белоснежного вида для глаз Фото: Михаил ФРОЛОВ

Люди пишут, что им не хватала хруста снега и белоснежного вида для глазФото: Михаил ФРОЛОВ

- Пешеходам следует подбирать удобную обувь с нескользкой подошвой. А людям пожилого возраста и тем, у кого есть заболевания опорно-двигательной системы, стоит пользоваться тростью c резиновым наконечником, - посоветовали в мэрии Москвы.

Только в соцсетях можно увидеть, что москвичи искренне рады такой погоде в выходной день. Люди пишут, что им не хватала хруста снега и белоснежного вида для глаз.

Туристам повезло сделать фото на фоне заснеженного Кремля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туристам повезло сделать фото на фоне заснеженного КремляФото: Михаил ФРОЛОВ

- Одни боялись, что зимы в наших краях так и не будет до самой весны, а значит мы станем чуть-чуть менее русскими людьми, не закаленными, а аморфными и расслабленными вечной сыростью и серостью, - написала москвичка Оксана Мельник.

Сегодня трудный день у коммунальщиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня трудный день у коммунальщиковФото: Михаил ФРОЛОВ

- Чисто европейская зима, не привычная для Москвы, ну, и как водится, с малым количеством снега и теплой температурой, - считает Софья Азарова.

- Москва, а именно Печатники, дождались снега, - радуется Юлия Павлюкова-Маткосимова.

Все, на каток! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все, на каток!Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некоторые, конечно, не верят, что зима в Москве надолго. И, глядя в окно, высказывают шутливые предположения.

- Первый снег в Москве аж 11 января. Дождались. Интересно, сколько часов пролежит и не превратится в кашу? – задается вопросом Игорь Ксинтарис.

Москва дождалась снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва дождалась снегаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Вот и в Москве дворникам работы привалило. Кто скучал по елочкам в снегу? Получите и распишитесь, - написала Галина Ярмолович.

- Красивый снегопад сейчас, но на улице 0 или +1, опять снег не будет лежать, к сожалению. Скоро сказка превратиться в быль, - переживает Людмила Цапенко.

- Снег в Москве – это странный предмет. Он если есть, то его сразу нет, - смеется Анна Фролова.

Кто скучал по елочкам в снегу? Получите и распишитесь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кто скучал по елочкам в снегу? Получите и распишитесьФото: Михаил ФРОЛОВ

Куда сходить:

- катки в парке Горького, Сокольниках, на ВДНХ, в парке «Останкино» и других;

- тюбинговая горка в парке «Сияние» на ВДНХ;

- горка в Измайловском парке;

- горка в Сокольниках;

- горка в парке Красная Пресня;

- горка в Воронцовском парке.

Ура! Наконец-то снег! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ура! Наконец-то снег!Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Снегопад в Москве: Как должны убирать дворы и улицы

"Ура! Наконец-то снег!" - ликуют сегодня с утра москвичи, утомлённые тёплой зимой. А коммунальщики тоже приободрились и принялись чистить город от сугробов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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