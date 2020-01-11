В Москве неизвестный напал на жену депутата по Академическому району

О нападении на 37-летнюю супругу Светлану на улице Шверника в полицию сообщил Михаил Хананашвили. Но прежде он доставил жену в больницу.

- Мужчина позвонил 9 января в дежурную часть около 20.45. С его слов, жена возвращалась домой вечером 9 января. На нее напал неизвестный. Нанес ей колото-резаные раны. Женщина упала там же на улице Шверника и сразу позвонила мужу. Он выбежал из дома, на улице супругу уже окружили люди, которые вызвали скорую. Женщину доставили в больницу, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.

Михаил Хананашвили является муниципальным депутатом по Академическому району Москвы. Он пытается параллельно вести собственное расследованиеФото: Личный Архив

Полицейские уже возбудили уголовное дело по факту умышленного причинение тяжкого вреда здоровью. К тому же сотрудники МВД уже задержали двух человек, которые могут быть причастными к нападению на Светлану Хананашвили. По статье 111 УК РФ нападающий получит лишение свободы на срок до 10 лет.

Михаил Хананашвили является муниципальным депутатом по Академическому району Москвы. Он пытается параллельно вести собственное расследование. Вместе со знакомыми он ищет записи с городских камер видеонаблюдения. Происшествие было на пересечении улиц Гримау и Шверника. Записи с камер по умолчанию хранятся около пяти дней.

Как рассказывают знакомые, сейчас Светлана Хананашвили находится на искусственной вентиляции легких и пришла в сознание, однако пока не может говорить.

- Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Михаил говорит, что у жены большая потеря крови из-за того, что нападающий ударил ее в шею, — сообщил знакомый Василий Хорошилов.

В настоящее время знакомые семьи говорят, что Светлане пока не требуется никакая помощьФото: Личный архив

Кто и почему мог напасть на Светлану Хананашвили затрудняется ответить и сам супруг. Пара воспитывает двух детей, занимаются теннисом, часто гуляют в парках столицы.

Однако в правоохранительных органах говорят, что есть недовольные политической деятельностью Михаил Хананашвили. Угрозы в его адрес поступали неоднократно, позже стали поступать и в адрес Светланы. В прошлом году на женщину нападали, на улице Москвы ей дважды дали по голове.

- В прошлые разы на женщину 1983 года рождения неизвестный напал сзади, он ударил ее по затылку и убежал. Ранее неизвестные разбили Михаилу лобовое стекло автомобиля. Кирпич нашли в машине, - рассказал источник в правоохранительных органах.

После такого Михаил Хананашвили приостановил политическую активность. И стал больше уделять времени семье, стал работать в компании мобильного оператора.

В настоящее время знакомые семьи говорят, что Светлане пока не требуется никакая помощь. Семья Хананашвили надеется на то, что провоохранительным органам удастся поймать нападавшего.