С 13 января на участке Москва - Мытищи запустят еще 27 пригородных электричек

Уже с 13 января будет увеличено число электричек, которые курсируют между Москвой и Мытищами по будням. Это произойдет благодаря запуску 5 главного пути на участке Москва - Пассажирская-Ярославская - Мытищи, строительство которого завершила компания «РЖД». Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на этом участке вводятся 27 дополнительных пригородных поездов (в том числе 6 экспрессов) между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино, Сергиев Посад. Таким образом, общее число электричек превысит 250 пар в сутки.

Также в начале нового года у некоторых электричек появятся дополнительные остановки, которые позволят пассажирам пользоваться пересадками на другие транспортные системы. Например, несколько пригородных поездов из Александрова, Сергиев Посада, Красноармейска, Монино, Фрязево, Пушкино и Мытищ теперь будут дополнительно останавливаться на станции Северянин, рядом с которой находится станция МЦК Ростокино.

В МТДИ Подмосковья отмечают, что строительство 5 главного пути между Москвой и Мытищами а Ярославском направлении является частью второго этапа программы комплексного развития центрального транспортного узла. Ее с 2012 года совместно реализуют Правительство Московской области, Правительство Москвы, ОАО «РЖД» и Минтранс России. Работы начались в 2013 году. В итоге за 6 с небольшим лет строители возвели 46 километров железнодорожных путей, 8 железнодорожных мостов и путепроводов, реконструировали 16 км уже существовавших линий, 8 пешеходных мостов и 7 тоннелей, построили 6 новых платформ (Москва-Ярославская, Лосиноостровская, Перловская, Тайнинская, Строитель, Челюскинская).

Важно, что новая инфраструктура станет базой для запуска в ближайшие несколько лет уже анонсированного пятого диаметра МЦД, который соединит Ярославское и Павелецкое направления железной дороги - от Пушкино до Домодедово можно будет проехать без пересадок в комфортном поезде всего за 110 минут. По словам специалистом запуск МЦД-5 улучшит транспортную доступность 2,4 миллионов человек, в том числе жителям подмосковных Пушкино, Мытищ, Королева, Домодедово и Видного.