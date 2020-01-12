2020-01-12T20:34:36+03:00
Происшествия

«КП» побеседовала с жильцами дома, у которого фотомодель Ксению Пунтус нашли со сломанными ногами

Девушка часто бывала в гостях у своего парня - внука Михалкова Андрея Бакова
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Ксения ПунтусКсения ПунтусФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Комсомолка» продолжает разбираться в истории фотомодели Ксении Пунтус, которая то ли выпала из окна, то ли была избита до переломов ног и ребер.

Напомним, в ночь на 11 января девушку в полубессознательном состоянии обнаружил дворник. 21-летняя Ксения лежала на тротуаре у элитного дома в Трехпрудном переулке и громко стонала. Мужчина удивился, что девушка без верхней одежды, в окровавленных футболке и джинсах, босая. Вызвал скорую помощь, модель госпитализировали в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу. Позже стало известно, что у нее сломаны обе ноги и два ребра, плюс травма головы.

По словам друзей, накануне Ксения была на вечеринке со своим парнем Андреем Баковым (ему 20) - старшим сыном актрисы Анны Михалковой и, соответственно, внуком кинорежиссера Никиты Михалкова. После тусовки - если верить, опять же, друзьям Пунтус - она уехала с Баковым к нему домой. У отпрыска знаменитой фамилии трехкомнатная квартира в Трехпрудном переулке. У этого дома девушку потом и нашли. Что с ней случилось, непонятно. Агент фотомодели сообщила «КП», что Ксения хоть и в сознании, но ничего толком не может рассказать - не помнит. Возможно, это последствия травмы головы.

Дом в Трехпрудном переулке, у которого обнаружили модель Фото: Александр РОГОЗА

Дом в Трехпрудном переулке, у которого обнаружили модельФото: Александр РОГОЗА

Тем временем обсуждаются две основные версии. По первой Ксения могла случайно выпасть из окна квартиры Бакова - она на третьем этаже. Друзья же настаивают, что девушку избили и по какой-то причине вынесли на улицу. Версия про избиение звучит сомнительно (это как и как долго надо бить, чтобы переломать ноги?), но ее продолжают озвучивать друзья и родные пострадавшей девушки.

Сам Баков, когда к нему в квартиру постучали полицейские, заявил, что ничего про травмы своей девушки не знает, он в ту ночь крепко спал.

По одной из версий Ксения Пунтус могла случайно выпасть из окна квартиры Бакова Фото: Александр РОГОЗА

По одной из версий Ксения Пунтус могла случайно выпасть из окна квартиры БаковаФото: Александр РОГОЗА

Трехпрудный переулок - самый центр Москвы. Спрятан в лабиринтах исторической застройки, в паре минут от Тверской. Тот самый дом, где нашли Пунтус, - кирпичная шестиэтажка 1910 года постройки. По оценкам риэлторов, средняя цена квадратного метра здесь - от 520 рублей за квадрат. Цены на трёхкомнатные квартиры (80 «квадратов» и более) в доме начинаются от 50 миллионов. У 20-летнего Андрея Бакова, напомним, в этом доме трешка. Подарок родителей.

К слову, семья Михалковых инцидент с раненой девушкой, который обсуждают уже второй день, пока не комментирует. Ни Анна Никитична, ни Никита Сергеевич, ни отец Андрея Альберт Баков, гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.

- Вот его квартира, на углу дома, - показывает на ряд окон на третьем этаже одна из соседок. - Окна на обе стороны выходят. А вот тут девушку нашли...

«Тут» - это под окнами респектабельного ресторанчика. Тамошние сотрудники, к слову, сразу открестились: «Мы, конечно, ничего не видели. Это же ночью было. Полицейские изъяли записи с наших камер видеонаблюдения».

- Конечно, мы знаем, что в этой квартире живет внук Никиты Михалкова, - говорит другая жительница дома. - Но Андрей парень совершенно нормальный. У него всегда все тихо, никаких дебошей или шумных вечеринок, ничего такого. В ту ночь тоже тихо было. Так что мы о случившемся узнали, когда с утра к нам полицейские с расспросами пришли.

Девушка лежала в полубессознательном состоянии прямо под окнами ресторана Фото: Александр РОГОЗА

Девушка лежала в полубессознательном состоянии прямо под окнами ресторанаФото: Александр РОГОЗА

Сразу несколько соседей подтвердили, что Ксению Пунтус с Андреем здесь последние несколько месяцев видели не раз.

- Нормальная пара, - пожимает плечами местная жительница. Показываю ей фото Ксении из заметок на сайте kp.ru. - Правда, в обычной жизни Ксения поскромнее макияж носит, чем на фотографиях, которые сейчас во всех СМИ. Но это совершенно точно та же девушка.

После случившегося, напомним, появились слухи о том, что в тот вечер девушка якобы могла быть под некими веществами. Мол, в таком состоянии могла открыть окно, залезть на подоконник. Однако друзья Ксении утверждают, что наркотики она не употребляет.

В полиции инцидент по-прежнему не комментируют. По информации «КП», пока лишь назначена доследственная проверка. С Ксенией Пунтус дознаватели побеседуют, как только разрешат врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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