«Ушла с места аварии»: В полиции рассказали о ДТП, в котором пострадала Рената Литвинова

Этот свой день рождения актриса Рената Литвинова наверняка запомнит надолго. Сегодня, напомним, звезда «Границы» и «Жмурок» отметила свое 53-летие. После встречи с друзьями Рената захотела прогуляться по центру города пешком, но когда артистка переходила дорогу на Тверском бульваре, на нее наехал «Мерседес». По информации «КП», водитель опоздал с маневром, проморгав нужный цвет на светофоре и лишь в последний момент успел затормозить.

Представители актрисы ранее подтвердили «Комсомолке» факт аварии. Однако подробности сообщать не стали. По словам нашего собеседника, госпитализация Литвиновой не потребовалась.

«Ренате оказали помощь. С ней сейчас все хорошо, переживать не о чем», - заявила ассистент актрисы.

При этом в ГИБДД отмечают, что в полицию позвонила... сама сидевшая за рулем автомобилистка.

- По словам водителя, она совершила наезд на женщину, которая после столкновения с места аварии ушла, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве. - На месте сейчас работают инспекторы ДПС, устанавливаются обстоятельства.

Полицейские сейчас пытаются связаться с Ренатой Литвиновой.

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