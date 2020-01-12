2020-01-12T20:34:36+03:00
Происшествия

«Ушла с места аварии»: В полиции рассказали о ДТП, в котором пострадала Рената Литвинова

Сидевшая за рулем иномарки автоледи сама заявила в полицию, что совершила наезд
Семен ЕЛЕНИН
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В полиции рассказали о ДТП, в котором пострадала Рената ЛитвиноваВ полиции рассказали о ДТП, в котором пострадала Рената ЛитвиноваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Этот свой день рождения актриса Рената Литвинова наверняка запомнит надолго. Сегодня, напомним, звезда «Границы» и «Жмурок» отметила свое 53-летие. После встречи с друзьями Рената захотела прогуляться по центру города пешком, но когда артистка переходила дорогу на Тверском бульваре, на нее наехал «Мерседес». По информации «КП», водитель опоздал с маневром, проморгав нужный цвет на светофоре и лишь в последний момент успел затормозить.

Представители актрисы ранее подтвердили «Комсомолке» факт аварии. Однако подробности сообщать не стали. По словам нашего собеседника, госпитализация Литвиновой не потребовалась.

«Ренате оказали помощь. С ней сейчас все хорошо, переживать не о чем», - заявила ассистент актрисы.

При этом в ГИБДД отмечают, что в полицию позвонила... сама сидевшая за рулем автомобилистка.

- По словам водителя, она совершила наезд на женщину, которая после столкновения с места аварии ушла, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве. - На месте сейчас работают инспекторы ДПС, устанавливаются обстоятельства.

Полицейские сейчас пытаются связаться с Ренатой Литвиновой.

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Ренату Литвинову сбила машина. Звучит страшно. Еще ужаснее становится от того, что ДТП произошло в день 53-летия известной актрисы. К счастью, со знаменитостью все хорошо. Даже после случившегося актриса смогла обратиться к поклонникам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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