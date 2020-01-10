Спальные кварталы Москвы с 1 февраля закроют для въезда грузовиков

О том что в Москве расширят запретную зону для въезда грузовых автомобилей говорили еще в прошлом году. Но окончательный список улиц нового грузового каркаса утвердили только на днях. Они очертят границы двух городских округов: Южного и Юго-Западного. По улицам из списка ( смотри ниже) движение разрешено. А вот сворачивать с них запрещено. Новые правила начнут действовать с субботы, 1 февраля.

- Все запрещающие знаки уже установлены и зачехлены, к 1 февраля они будут расчехлены и движение грузового транспорта будет осуществляться по новой схеме, – рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Правительства Москвы.

Запрет будет действовать для машин с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн. Правда заехать за пределы каркаса они все-таки смогут, но только при наличии документа, подтверждающего обоснованность съезда с грузового каркаса в указанной точке.

Эксперты советуют водителям грузовиков заранее ознакомиться со списком улиц. В помощь им - современные гаджеты.

- Водители могут строить маршруты по грузовому каркасу в Яндекс.Навигаторе. Для этого нужно включить в приложении специальную настройку. Если точка назначения находится за пределами каркаса, Навигатор предупредит, докуда можно ехать, и напомнит, что дальше нужны документы, подтверждающие обоснованность съезда с грузового каркаса в указанной точке, - сообщили в ЦОДД.

ЗНАЙ!

В тех районах, где грузовой каркас уже действует ( это Восточный, Северо-Восточный, Северный и Юго-Восточные административные округа г Москвы) количество грузовых автомобилей в жилых зонах сократилось в среднем на 22%. Результаты опроса показали, что более 90% жителей округов, где действует эта система, ее поддерживают.

ВАЖНО

Список улиц грузового каркаса.

ЮАО:

Ленинский проспект;

Мытная ул.;

Люсиновская ул.;

Павловская ул. от ул. Павла Андреева до д.8;

Подольское шоссе;

Дербеневская набережная;

Павелецкая набережная;

Даниловская набережная;

Симоновский Вал ул.;

Велозаводская ул.;

Сайкина ул.;

проспект Андропова;

Новоданиловская набережная;

Нагатинская набережная от Даниловского моста (ж/д) до пересечения с проспектом Андропова;

Нагатинский бульвар;

1-й Нагатинский проезд;

Проектируемый проезд № 1809;

Высокая ул.;

Садовники ул.;

Академика Миллионщикова ул.;

2-й Нагатинский проезд;

3-й Нагатинский проезд;

Большая Тульская ул.;

ТТК;

Новоданиловский проезд;

Трофимова ул.;

Коломенский проезд;

Нахимовский проспект;

Варшавское шоссе;

Каширское шоссе;

Каширский проезд;

Старокаширское шоссе;

Проектируемый проезд № 3664;

1-й Варшавский проезд;

Проектируемый проезд № 3692;

Проектируемый проезд № 1250;

2-й Варшавский проезд;

2-й Котляковский переулок;

Котляковская ул.;

Котляковский проезд.;

1-й Котляковский переулок;

Москворечье ул. от пересечения с Котляковским проездом до пересечения с Пролетарским проспектом;

Колобашкина ул.;

Маршала Шестопалова ул. пересечения с Каширским шоссе до пересечения с ул. Москворечье;

Проектируемый проезд № 6214;

Проектируемый проезд № 5159;

Кантемировская ул. от пересечения с Проектируемым проездом №5159 до пересечения с Пролетарским проспектом;

Пролетарский проспект;

Кавказский бульвар от пересечения с Пролетарским проспектом до пересечения с Промышленной ул.;

Бакинская ул.;

Липецкая ул.;

Тарный проезд;

Проектируемый проезд № 1250;

Промышленная ул.;

Деловая ул.7;

Проектируемый проезд № 6414;

Проектируемый проезд № 5109;

Дорожная ул.;

Проектируемый проезд № 262;

Проектируемый проезд № 257;

1-й Дорожный проезд;

Днепропетровский проезд от пересечения с Варшавским шоссе до пересечения с ул. Дорожная;

Проектируемый проезд №5102;

Старопокровский проезд;

1-й Дорожный проезд;

Подольских Курсантов ул.;

Мелитопольская ул.;

Проектируемый проезд № 5450;

Булатниковская ул. от пересечения с ул. Никопольская до пересечения с Проектируемым проездом №5450;

Никопольская ул.;

Ступинский проезд;

Проектируемый проезд № 5449;

Газопровод ул.;

Проектируемый проезд № 4578;

Россошанская ул.;

Россошанский проезд;

3-й Дорожный проезд;

Кирпичные Выемки ул.;

Проектируемый проезд № 4579;

Мосстройпуть ул.;

Проектируемый проезд № 4628;

Проектируемый проезд № 5108;

Элеваторная ул.;

Касимовская ул.;

Ряжская ул.;

Бирюлевская ул.;

Загорьевская улица от пересечения с Бирюлевской улицей до пересечения с Липецкой ул.;

Михневская ул.;

Лебедянская ул. от ул. Михневская до пересечения с Липецкой ул.;

Элеваторный переулок;

Донбасская ул.;

Педагогическая ул.;

Михневский проезд;

Загорьевский проезд;

Ягодная ул.;

Бесединское шоссе;

Борисовские пруды ул. от пересечения с Каширским шоссе до пересечения с Хордовым проездом;

Проектируемый проезд №1819;

Хлебозаводский проезд;

100. Проектируемый проезд № 2147А;

101. 5-я Кожуховская ул.;

102. Дуговая ул.;

103. 6-я Радиальная ул.;

104. Проектируемый проезд №6631;

105. Проектируемый проезд №892;

106. Проектируемый проезд №6630;

107. Проектируемый проезд №5453;

108. Красный луг ул.;

109. Бойчука ул.;

110. Канатчиковский проезд;

111. 4-й Загородный проезд;

112. Свержевского ул.

113. Загородное шоссе.

ЮЗАО:

Ленинский проспект (участок от МКАД до ул. Обручева);

Профсоюзная ул.,

проспект 60-летия Октября;

Нахимовский проспект;

Ломоносовский проспект;

Балаклавский проспект;

Обручева ул.;

ТТК;

5-й Загородный проезд;

Б. Черемушкинская ул. (участок от 5-го Загородного пр. до ул. Свержевского);

Каховка ул. (участок от Севастопольского просп. до ул. Наметкина);

Наметкина ул. (участок от ул. Каховка до Профсоюзная ул.);

Хлебобулочный проезд;

Научный проезд;

Проектируемый проезд № 6666;

Севастопольский проспект;

Айвазовская ул.;

Ясногорская ул.;

Тарусская ул.;

Голубинская ул. (участок от ул. Тарусская до пр. Карамзина);

проспект Карамзина (участок от пр.пр. № 5063 до Голубинской ул.);

Проектируемый проезд № 5063;

МКАД.