2020-01-10T13:34:23+03:00
Общество

Спальные кварталы Москвы с 1 февраля закроют для въезда грузовиков

"Комсомолка" публикует список улиц нового грузового каркаса
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

О том что в Москве расширят запретную зону для въезда грузовых автомобилей говорили еще в прошлом году. Но окончательный список улиц нового грузового каркаса утвердили только на днях. Они очертят границы двух городских округов: Южного и Юго-Западного. По улицам из списка ( смотри ниже) движение разрешено. А вот сворачивать с них запрещено. Новые правила начнут действовать с субботы, 1 февраля.

- Все запрещающие знаки уже установлены и зачехлены, к 1 февраля они будут расчехлены и движение грузового транспорта будет осуществляться по новой схеме, – рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Правительства Москвы.

Запрет будет действовать для машин с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн. Правда заехать за пределы каркаса они все-таки смогут, но только при наличии документа, подтверждающего обоснованность съезда с грузового каркаса в указанной точке.

Эксперты советуют водителям грузовиков заранее ознакомиться со списком улиц. В помощь им - современные гаджеты.

- Водители могут строить маршруты по грузовому каркасу в Яндекс.Навигаторе. Для этого нужно включить в приложении специальную настройку. Если точка назначения находится за пределами каркаса, Навигатор предупредит, докуда можно ехать, и напомнит, что дальше нужны документы, подтверждающие обоснованность съезда с грузового каркаса в указанной точке, - сообщили в ЦОДД.

ЗНАЙ!

В тех районах, где грузовой каркас уже действует ( это Восточный, Северо-Восточный, Северный и Юго-Восточные административные округа г Москвы) количество грузовых автомобилей в жилых зонах сократилось в среднем на 22%. Результаты опроса показали, что более 90% жителей округов, где действует эта система, ее поддерживают.

ВАЖНО

Список улиц грузового каркаса.

ЮАО:

Ленинский проспект;

Мытная ул.;

Люсиновская ул.;

Павловская ул. от ул. Павла Андреева до д.8;

Подольское шоссе;

Дербеневская набережная;

Павелецкая набережная;

Даниловская набережная;

Симоновский Вал ул.;

Велозаводская ул.;

Сайкина ул.;

проспект Андропова;

Новоданиловская набережная;

Нагатинская набережная от Даниловского моста (ж/д) до пересечения с проспектом Андропова;

Нагатинский бульвар;

1-й Нагатинский проезд;

Проектируемый проезд № 1809;

Высокая ул.;

Садовники ул.;

Академика Миллионщикова ул.;

2-й Нагатинский проезд;

3-й Нагатинский проезд;

Большая Тульская ул.;

ТТК;

Новоданиловский проезд;

Трофимова ул.;

Коломенский проезд;

Нахимовский проспект;

Варшавское шоссе;

Каширское шоссе;

Каширский проезд;

Старокаширское шоссе;

Проектируемый проезд № 3664;

1-й Варшавский проезд;

Проектируемый проезд № 3692;

Проектируемый проезд № 1250;

2-й Варшавский проезд;

2-й Котляковский переулок;

Котляковская ул.;

Котляковский проезд.;

1-й Котляковский переулок;

Москворечье ул. от пересечения с Котляковским проездом до пересечения с Пролетарским проспектом;

Колобашкина ул.;

Маршала Шестопалова ул. пересечения с Каширским шоссе до пересечения с ул. Москворечье;

Проектируемый проезд № 6214;

Проектируемый проезд № 5159;

Кантемировская ул. от пересечения с Проектируемым проездом №5159 до пересечения с Пролетарским проспектом;

Пролетарский проспект;

Кавказский бульвар от пересечения с Пролетарским проспектом до пересечения с Промышленной ул.;

Бакинская ул.;

Липецкая ул.;

Тарный проезд;

Проектируемый проезд № 1250;

Промышленная ул.;

Деловая ул.7;

Проектируемый проезд № 6414;

Проектируемый проезд № 5109;

Дорожная ул.;

Проектируемый проезд № 262;

Проектируемый проезд № 257;

1-й Дорожный проезд;

Днепропетровский проезд от пересечения с Варшавским шоссе до пересечения с ул. Дорожная;

Проектируемый проезд №5102;

Старопокровский проезд;

1-й Дорожный проезд;

Подольских Курсантов ул.;

Мелитопольская ул.;

Проектируемый проезд № 5450;

Булатниковская ул. от пересечения с ул. Никопольская до пересечения с Проектируемым проездом №5450;

Никопольская ул.;

Ступинский проезд;

Проектируемый проезд № 5449;

Газопровод ул.;

Проектируемый проезд № 4578;

Россошанская ул.;

Россошанский проезд;

3-й Дорожный проезд;

Кирпичные Выемки ул.;

Проектируемый проезд № 4579;

Мосстройпуть ул.;

Проектируемый проезд № 4628;

Проектируемый проезд № 5108;

Элеваторная ул.;

Касимовская ул.;

Ряжская ул.;

Бирюлевская ул.;

Загорьевская улица от пересечения с Бирюлевской улицей до пересечения с Липецкой ул.;

Михневская ул.;

Лебедянская ул. от ул. Михневская до пересечения с Липецкой ул.;

Элеваторный переулок;

Донбасская ул.;

Педагогическая ул.;

Михневский проезд;

Загорьевский проезд;

Ягодная ул.;

Бесединское шоссе;

Борисовские пруды ул. от пересечения с Каширским шоссе до пересечения с Хордовым проездом;

Проектируемый проезд №1819;

Хлебозаводский проезд;

100. Проектируемый проезд № 2147А;

101. 5-я Кожуховская ул.;

102. Дуговая ул.;

103. 6-я Радиальная ул.;

104. Проектируемый проезд №6631;

105. Проектируемый проезд №892;

106. Проектируемый проезд №6630;

107. Проектируемый проезд №5453;

108. Красный луг ул.;

109. Бойчука ул.;

110. Канатчиковский проезд;

111. 4-й Загородный проезд;

112. Свержевского ул.

113. Загородное шоссе.

ЮЗАО:

Ленинский проспект (участок от МКАД до ул. Обручева);

Профсоюзная ул.,

проспект 60-летия Октября;

Нахимовский проспект;

Ломоносовский проспект;

Балаклавский проспект;

Обручева ул.;

ТТК;

5-й Загородный проезд;

Б. Черемушкинская ул. (участок от 5-го Загородного пр. до ул. Свержевского);

Каховка ул. (участок от Севастопольского просп. до ул. Наметкина);

Наметкина ул. (участок от ул. Каховка до Профсоюзная ул.);

Хлебобулочный проезд;

Научный проезд;

Проектируемый проезд № 6666;

Севастопольский проспект;

Айвазовская ул.;

Ясногорская ул.;

Тарусская ул.;

Голубинская ул. (участок от ул. Тарусская до пр. Карамзина);

проспект Карамзина (участок от пр.пр. № 5063 до Голубинской ул.);

Проектируемый проезд № 5063;

МКАД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу педагога-новатора
На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина, президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор КП Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле
Говорят «ты на детях зарабатываешь» - создатель платной горки объяснил, за что брал деньги
Горка размещена в муниципальном парке имени Кирова. КП-Новосибирск дозвонилась до его директора, а также нашла строителя аттракциона, который из-за шумихи потерпел убытки [давайте обсудим!]
Новости 24
Теплая погода в Подмосковье продержится до середины января
Девять станций метро откроют в Москве в 2020 году
Погода в Москве на 10 января 2020 года: без снега, но с гололедицей
В Подмосковье мужчина изнасиловал шестилетнюю сестру жены
Вор похитил драгоценности и шубы на 6,7 млн рублей из особняка в Новой Москве
Автобус, маршрутка и две легковушки столкнулись в Москве
Из сейфа в московской квартире украли 12,5 миллиона рублей
Погода в Москве на 9 января 2020 года: мокрый снег, гололед и +2 градуса
В Москве и по области объявлен "желтый" уровень погодной опасности
Погода в Москве на 7 января 2020 года: снег, гололед и небольшой минус
Бороды, парики и мешок подарков: названы необычные находки в метро Москвы в Новый год
Погода в Москве на 5 января 2020 года: вернулась плюсовая температура
У 18-летнего москвича прямо на его глазах угнали Rolls-Royce
Селфи с елками и поездка на каток: 5 дел, которые нужно сделать в метро до конца новогодних каникул
Более 250 Дедов Морозов бесплатно прокатились в новогоднюю ночь на московском метро
Сергей Собянин о рекорде столицы: "Путешествие в Рождество" за два дня посетило 15 млн человек