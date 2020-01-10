Спальные кварталы Москвы с 1 февраля закроют для въезда грузовиков
О том что в Москве расширят запретную зону для въезда грузовых автомобилей говорили еще в прошлом году. Но окончательный список улиц нового грузового каркаса утвердили только на днях. Они очертят границы двух городских округов: Южного и Юго-Западного. По улицам из списка ( смотри ниже) движение разрешено. А вот сворачивать с них запрещено. Новые правила начнут действовать с субботы, 1 февраля.
- Все запрещающие знаки уже установлены и зачехлены, к 1 февраля они будут расчехлены и движение грузового транспорта будет осуществляться по новой схеме, – рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Правительства Москвы.
Запрет будет действовать для машин с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн. Правда заехать за пределы каркаса они все-таки смогут, но только при наличии документа, подтверждающего обоснованность съезда с грузового каркаса в указанной точке.
Эксперты советуют водителям грузовиков заранее ознакомиться со списком улиц. В помощь им - современные гаджеты.
- Водители могут строить маршруты по грузовому каркасу в Яндекс.Навигаторе. Для этого нужно включить в приложении специальную настройку. Если точка назначения находится за пределами каркаса, Навигатор предупредит, докуда можно ехать, и напомнит, что дальше нужны документы, подтверждающие обоснованность съезда с грузового каркаса в указанной точке, - сообщили в ЦОДД.
ЗНАЙ!
В тех районах, где грузовой каркас уже действует ( это Восточный, Северо-Восточный, Северный и Юго-Восточные административные округа г Москвы) количество грузовых автомобилей в жилых зонах сократилось в среднем на 22%. Результаты опроса показали, что более 90% жителей округов, где действует эта система, ее поддерживают.
ВАЖНО
Список улиц грузового каркаса.
ЮАО:
Ленинский проспект;
Мытная ул.;
Люсиновская ул.;
Павловская ул. от ул. Павла Андреева до д.8;
Подольское шоссе;
Дербеневская набережная;
Павелецкая набережная;
Даниловская набережная;
Симоновский Вал ул.;
Велозаводская ул.;
Сайкина ул.;
проспект Андропова;
Новоданиловская набережная;
Нагатинская набережная от Даниловского моста (ж/д) до пересечения с проспектом Андропова;
Нагатинский бульвар;
1-й Нагатинский проезд;
Проектируемый проезд № 1809;
Высокая ул.;
Садовники ул.;
Академика Миллионщикова ул.;
2-й Нагатинский проезд;
3-й Нагатинский проезд;
Большая Тульская ул.;
ТТК;
Новоданиловский проезд;
Трофимова ул.;
Коломенский проезд;
Нахимовский проспект;
Варшавское шоссе;
Каширское шоссе;
Каширский проезд;
Старокаширское шоссе;
Проектируемый проезд № 3664;
1-й Варшавский проезд;
Проектируемый проезд № 3692;
Проектируемый проезд № 1250;
2-й Варшавский проезд;
2-й Котляковский переулок;
Котляковская ул.;
Котляковский проезд.;
1-й Котляковский переулок;
Москворечье ул. от пересечения с Котляковским проездом до пересечения с Пролетарским проспектом;
Колобашкина ул.;
Маршала Шестопалова ул. пересечения с Каширским шоссе до пересечения с ул. Москворечье;
Проектируемый проезд № 6214;
Проектируемый проезд № 5159;
Кантемировская ул. от пересечения с Проектируемым проездом №5159 до пересечения с Пролетарским проспектом;
Пролетарский проспект;
Кавказский бульвар от пересечения с Пролетарским проспектом до пересечения с Промышленной ул.;
Бакинская ул.;
Липецкая ул.;
Тарный проезд;
Проектируемый проезд № 1250;
Промышленная ул.;
Деловая ул.7;
Проектируемый проезд № 6414;
Проектируемый проезд № 5109;
Дорожная ул.;
Проектируемый проезд № 262;
Проектируемый проезд № 257;
1-й Дорожный проезд;
Днепропетровский проезд от пересечения с Варшавским шоссе до пересечения с ул. Дорожная;
Проектируемый проезд №5102;
Старопокровский проезд;
1-й Дорожный проезд;
Подольских Курсантов ул.;
Мелитопольская ул.;
Проектируемый проезд № 5450;
Булатниковская ул. от пересечения с ул. Никопольская до пересечения с Проектируемым проездом №5450;
Никопольская ул.;
Ступинский проезд;
Проектируемый проезд № 5449;
Газопровод ул.;
Проектируемый проезд № 4578;
Россошанская ул.;
Россошанский проезд;
3-й Дорожный проезд;
Кирпичные Выемки ул.;
Проектируемый проезд № 4579;
Мосстройпуть ул.;
Проектируемый проезд № 4628;
Проектируемый проезд № 5108;
Элеваторная ул.;
Касимовская ул.;
Ряжская ул.;
Бирюлевская ул.;
Загорьевская улица от пересечения с Бирюлевской улицей до пересечения с Липецкой ул.;
Михневская ул.;
Лебедянская ул. от ул. Михневская до пересечения с Липецкой ул.;
Элеваторный переулок;
Донбасская ул.;
Педагогическая ул.;
Михневский проезд;
Загорьевский проезд;
Ягодная ул.;
Бесединское шоссе;
Борисовские пруды ул. от пересечения с Каширским шоссе до пересечения с Хордовым проездом;
Проектируемый проезд №1819;
Хлебозаводский проезд;
100. Проектируемый проезд № 2147А;
101. 5-я Кожуховская ул.;
102. Дуговая ул.;
103. 6-я Радиальная ул.;
104. Проектируемый проезд №6631;
105. Проектируемый проезд №892;
106. Проектируемый проезд №6630;
107. Проектируемый проезд №5453;
108. Красный луг ул.;
109. Бойчука ул.;
110. Канатчиковский проезд;
111. 4-й Загородный проезд;
112. Свержевского ул.
113. Загородное шоссе.
ЮЗАО:
Ленинский проспект (участок от МКАД до ул. Обручева);
Профсоюзная ул.,
проспект 60-летия Октября;
Нахимовский проспект;
Ломоносовский проспект;
Балаклавский проспект;
Обручева ул.;
ТТК;
5-й Загородный проезд;
Б. Черемушкинская ул. (участок от 5-го Загородного пр. до ул. Свержевского);
Каховка ул. (участок от Севастопольского просп. до ул. Наметкина);
Наметкина ул. (участок от ул. Каховка до Профсоюзная ул.);
Хлебобулочный проезд;
Научный проезд;
Проектируемый проезд № 6666;
Севастопольский проспект;
Айвазовская ул.;
Ясногорская ул.;
Тарусская ул.;
Голубинская ул. (участок от ул. Тарусская до пр. Карамзина);
проспект Карамзина (участок от пр.пр. № 5063 до Голубинской ул.);
Проектируемый проезд № 5063;
МКАД.
ИСТОЧНИК KP.RU