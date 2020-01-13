В Москве за покушение на жену депутата задержали директора частной школы

Московские полицейские задержали по горячим следам исполнителя и заказчика покушения на супругу муниципального депутата.

Об этой истории «Комсомолка» уже писала ранее. Вечером 9 января 35-летняя Светлана Хананашвили подъехала к своему дому на улице Шверника. Едва женщина вышла из машины, на нее напал неизвестный мужчина. Преступник нанес около десятка ударов ножом - в шею и область груди. Когда истекающая кровью Хананашвили упала, неизвестный сбежал. Светлану доставили в реанимацию и сумели спасти.

Светлана Хананишвили работает бухгалтером в частной компании. Ее муж Михаил является муниципальным депутатом по Академическому району. Сам мужчина связывает нападение со своей деятельностью. Ранее он уже жаловался в полицию на поступающие в адрес его семьи угрозы. В прошлом году на Светлану уже нападали, неизвестный дважды ударил ее кулаком по голове.

По версии следствия, 35-летняя Василиса Маслова стала заказчицей нападения

По информации «КП», преступника удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Комсомольской Правде», что по делу задержаны сразу три человека. Среди них - 21-летний студент РЭУ Плеханова Николай Фролов, его 20-летняя подруга Ирина Погарченко, а также директор частной школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова.

- Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», теперь же оно переквалифицировано на более тяжкую статью - «Покушение на убийство».

По версии следствия, 34-летняя Маслова (между прочим, разработчица авторских программ по изучению английского, немецкого, французского и японского языков) могла стать заказчицей этого нападения. В мотивах преступления полицейские пока разбираются.

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О нападении на 37-летнюю супругу Светлану на улице Шверника в полицию сообщил Михаил Хананашвили. Но прежде он доставил жену в больницу.

- Мужчина позвонил 9 января в дежурную часть около 20.45. С его слов, жена возвращалась домой вечером 9 января. На нее напал неизвестный. Нанес ей колото-резаные раны. Женщина упала там же на улице Шверника и сразу позвонила мужу. Он выбежал из дома, на улице супругу уже окружили люди, которые вызвали скорую. Женщину доставили в больницу, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве. (подробности)