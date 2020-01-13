Эстакаду с четырьмя полосами достроят через несколько месяцев в районе станции МЦК "Андроновка"

Возле станции МЦК "Андроновка" заканчивается строительство путепровода с четырьмя полосами. Эстакада сократит автомобилистам путь от промзоны "Фрезер" до шоссе Энтузиастов и Перовского шоссе. Ход строительства путепровода 13 января осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы активно реконструируем действующие путепроводы, строим новые магистральные пути совместно с РЖД, запускаем такие проекты, как МЦК, МЦД. Это все вместе создает проблему, связанную с пересечением магистральных железных дорог. Мы ежегодно формируем дополнительные списки путепроводов. Сегодня 23 путепровода через железные дороги, 12 из них построены, 8 находятся в проектировании, - рассказал Сергей Собянин.

Один из таких проектов, по словам Сергея Собянина, путепровод, который проходит через железнодорожные пути МЦК, соединяет две улицы - 1-ю Фрезерную и Пруд-Ключики. Также соединяет два района Москвы - Лефортово и Перово.

Это будет 4-полосная эстакада длиной 106 метров. Она облегчит выезд автотранспорта из промзоны "Фрезер" в сторону шоссе Энтузиастов и Перовского шоссе. А благодаря наличию тротуаров пешеходы смогут комфортно добираться от ж/д платформы "Фрезер" и ТПУ "Андроновка" до близлежащих предприятий и организаций. Новая эстакада в перспективе обеспечит выезд на Юго-Восточную хорду (строительство начнется в 2020 году), которая пройдет по эстакаде третьим уровнем над строящимся путепроводом через МЦК.

- Это не очень большой для Москвы проект, но важный. Надеюсь, что мы запустим его через несколько месяцев, - сказал Сергей Собянин.

Проект также включает реконструкцию улицы Пруд-Ключики и других примыкающих к ней улиц. Сейчас это узкие, некомфортные дороги. Вскоре здесь запустят автобусы до станций метро и Московского центрального кольца.

Новый путепровод в перспективе обеспечит выезд на Юго-Восточную хордуФото: Алиса ТИТКО

Всего в рамках проекта будет построено 1,8 км дорог. Будут установлены 9 остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта.

Реконструкция улицы Пруд-Ключики позволит организовать движение наземного общественного транспорта, улучшив транспортную доступность расположенных вдоль нее многочисленных предприятий и организаций, включая АО "Российские космические системы", НИИ прикладной механики им. В.И. Кузнецова и НПО "Спецтехника и связь" МВД России.

По окончанию строительных работ планируют разбить 0,2 га газона, высадить 110 деревьев (липу, березу, клен, рябину) и 541 кустарник (кизильник, сирень, спирею).

КСТАТИ

В Москве построят Юго-Восточную хорду – четвертую хордовую магистраль Москвы, которая восполнить дефицит поперечных дорожных связей в средней части города и переключить на себя часть транспортных потоков, которые в настоящее время следуют по МКАД, ТТК либо через центр.

Юго-Восточная хорда соединит шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, улицы Шоссейная, Каспийская, Подольских Курсантов, Липецкая, МКАД с выходом в Новую Москву.

Внутри МКАД хорда пройдет через районы Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное.

Строительство ЮВХ разделено на 10 участков:

- от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта;

- от Рязанского проспекта до ТТК;

- от Грайвороновской улицы до Шоссейной улицы;

- от Шоссейной улицы до улицы Полбина;

- от улицы Полбина до Курьяновского бульвара;

- от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы;

- вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД;

- от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД;

- от Павелецкого направления МЖД до МКАД;

- от МКАД до автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.