2020-01-13T18:57:45+03:00
Общество

Чуда не будет: крещенские морозы отменяются

К концу недели в Москве растает оставшийся снег, а 19 января днем ожидается плюсовая температура
Ярослав КОРОБАТОВ
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Выпавший в Москве в выходные снег растает за несколько дней.Выпавший в Москве в выходные снег растает за несколько дней.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Если и были надежды, что настоящая русская зима придет в Москву вместе с традиционными крещенскими морозами, то она растаяла. Причем в буквальном смысле. В Подмосковье гуляет теплый циклон и синоптики рассчитывают, что на этой неделе дневные температуры будут держаться выше ноля, поэтому остатки снега исчезнут в ближайшие дни. В субботу в столице немного похолодает, но в ночь с 18 на 19 января, когда у нас принято окунаться в прорубь, в Москве ожидают 0...-2, а днем до +2 градусов. Это, конечно не умаляет отваги тех, кто намерен нырнуть в ледяную воду, но традиционной зимней романтики - полыньи и сугробов - не будет и в помине.

В последние десятилетия теплый январь в Москве явление не такое уж и редкое. В 2007 году средняя температура воздуха в этом зимнем месяце равнялась +2,1 градуса. А в 2012 и 2014 годах среднемесячная температура не опускалась ниже -1 градуса. Однако январь-2020 по прогнозам синоптиков, скорее всего, окажется самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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