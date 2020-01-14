Крещение в Москве в 2020 году: найти купель можно будет в десяти округах столицы

На Крещение в ночь с 18 на 19 января традиционно проводятся купания в иорданях, то есть в специально открытых и освященных купелях. Несмотря на теплую зиму, в этом году в Москве можно будет окунуться и в природных водоемах. Там, где все же намерз лед, устроят проруби.

14 января на заседании президиума правительства Москвы обсудили подготовку к предстоящему празднику. По словам заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, в городе откроется 37 официальных площадок в десяти округах.

Кстати, из-за зимних изменений погоды купелей в столице в последние годы обустраивают меньше, чем в прежние времена. Еще несколько лет назад их было не менее 70 в разных округах Москвы. А в прошлом году, например, работали 62 площадки.

Сейчас в центре Москвы можно будет искупаться только в одном месте - в купели в саду имени Баумана. Самые популярные места - в Строгинской пойме, в Серебряном бору на северо-западе столицы, на озере Святом на востоке, в Дворцовом пруду на северо-востоке.

Больше всего мест для купаний на Крещение откроют в Новой Москве (13 адресов) и Юго-Западном округе (6 адресов). Меньше всего - в центре и на северо-востоке столицы (по 1 адресу соответственно), а также в Южном округе и в Зеленограде (по 2 адреса в каждом). А в двух округах - в Юго-Восточном и Северном - их вообще не будет. Полный список мест, где купаться на Крещение в Москве в 2020 году (см. ниже).

Как сообщили в мэрии Москвы, все площадки для купания согласованы с Роспотребнадзором. Качество воды в разрешенных для купания зонах соответствует санитарным нормам. Около всех купелей и иорданей поставят шатры для обогрева, с подсветкой, раздевалки, биотуалеты, точки с горячими напитками. Рядом с ними устроят временные парковочные места для машин.

На подходах и спусках к воде уложат деревянные и соломенные антискользящие настилы. Везде будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели и полиция, а также волонтеры из православных организаций. Некоторые купели, к примеру, в Серебряном бору, устроят рядом со спасательными станциями.

ЦИФРЫ

За порядком во время купаний будут следить 5 тысяч человек, а также используют 380 машин спецтехники. Из них:

- 670 спасателей МЧС и волонтеров;

- более 4 тысяч полицейских;

- 61 медицинская бригада;

- 19 спасательных судов на воздушной подушке;

- 361 машина спецтехники.

По данным мэрии, в 2020-м на крещенские купания в Москве ожидается более 200 тысяч участников. Напомним, в прошлом году к прорубям и купелям в столице пришли 270 тысяч человек, это больше, чем в 2018-м (218 тыс. человек).

ВАЖНО

Официально купели работают с 18.00 18 января до 18.00 19 января. Но, как отметили в мэрии, в некоторых особо загруженных местах время купания могут продлить и до 20.00 19 января.

КСТАТИ

С собой - удобные тапочки и полотенце

У проруби заранее подготовьте теплые вещи, чтобы их можно было быстро надеть. Обязательны также удобные нескользящие тапочки или шерстяные носки и полотенца. При желании можно принести махровый халат, длинную рубаху, резиновую шапочку. Кстати, термос с горячим чаем стоит оставить дома. Ароматным напитком всех желающих напоят и согреют на месте. Причем во многих местах купаний - бесплатно.

НА ЗАМЕТКУ

Как правильно совершать обряд

Процедура каждый год стандартная:

1. При желании до купания для разогрева можно растереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира. Алкоголь - ни в коем случае!

2. До самой проруби надо идти в обуви, поскольку ноги начинают замерзать первыми.

3. Перед купанием не стоит резко раздеваться. Сначала лучше снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь и только потом - все остальное.

4. По правилам достаточно три раза нырнуть в купель с головой. При каждом погружении нужно осенить себя крестом и молиться в этот момент о себе и близких.

5. Многие считают, что окунание в прорубь смывает все грехи с православного. Однако священники с этим не согласны: «Чтобы избавиться от грехов, нужна более серьезная душевная работа и исповедь».

ВНИМАНИЕ

МСЧ объясняет

Спасатели каждый год накануне Крещения напоминают москвичам и гостям столицы несколько рекомендаций:

- окунаться только в специально оборудованных прорубях под присмотром городских служб и врачей;

- принимать алкоголь перед окунанием нельзя, это увеличивает и без того высокую нагрузку на сердце;

- не стоит окунаться голодным, перекусите не менее час за час до купания в купели;

- нужно находиться в проруби не более 3 минут, чтобы не случилось общее переохлаждение организма;

- после купания нужно сначала растереть себя махровым полотенцем. Потом надеть шапку, сухую теплую одежду и выпить горячего чая.

БДИ

Кому стоит посидеть на берегу

- людям со слабым сердцем, с приступами астмы, болезнями мочеполовой системы, носоглотки, желудка, нервной системы;

- людям с диабетом и проблемами с артериальным давлением;

- беременным, а также детям и пожилым людям без подготовки.

ТРАНСПОРТ

На машине к храмам лучше не приезжать

Церковные богослужения в праздничную крещенскую ночь проводятся в более чем 400 столичных монастырях и храмах. В Московской патриархии объясняют, что именно в этот день приходить необязательно. Вода становится святой после специального водосвятного молебна. Прихожане смогут ее набрать из специальных емкостей в церквях в течение нескольких дней. Обратите внимание! Как ожидается, сам праздничный день, 19 января, за святой водой выстроятся очереди, а подъехать к храмам будет сложно.

По правилам безопасности в дни больших религиозных праздников парковка около храмов ближе 50 метров запрещена. В некоторых районах частично перекроют улицы на подъездах к храмам.

КОНКРЕТНО

Купели откроют в десяти округах Москвы

Центральный

Купель в саду имени Баумана, ул. Старая Басманная, д. 15

Северо-Восточный

Дворцовый пруд, парк «Останкино», между улицами Академика Королева и 1-я Останкинская

Восточный

Бабаевский пруд, ул. Курганская, д. 5-9

Озеро Святое, ул. Оранжерейная, д. 18

Терлецкие пруды, Свободный пр-т, д. 2а

Красный пруд, Измайловский лесопарк, главная аллея

Олений пруд, парк «Сокольники», ул. Сокольнический вал, д. 1, стр. 1

Южный

Борисовский пруд, ул. Борисовские пруды, д. 2Г

Пруд Бекет, Загородное ш., д. 2

Юго-Западный

Б. Воронцовский пруд, ул. Академика Пилюгина, д. 1

Пруд № 4 в санатории «Узкое», ул. Профсоюзная, д. 123 Б

Пруд «Зеленка», на пересечении Нахимовского проспекта с Азовской улицей

Пруд в д. Захарьино

Зона отдыха «Тропарево», ул. Академика Виноградова, д. 12

Черневский пруд (декоративный пруд № 1), ул. Южнобутовская, д. 62

Западный

Мещерский пруд, ул. Воскресенская, д. За

Москва-река, п. Рублево

Москва-река, ул. Б. Филевская, д. 40 А

Москва-река, Филевский б-р, д. 21

Северо-Западный

Парк «Северное Тушино», ул. Свободы, д. 56

Строгинская пойма, Серебряный бор

Малое Бездонное озеро, ул. Таманская, д. 55

Зеленоград

Черное озеро, на западной стороне водоема, аллея Лесные пруды, 6-й микрорайон

Школьное озеро, на западной стороне водоема, Панфиловский пр-т, корп. 1001

Троицкий и Новомосковский

г. Троицк, р. Десна, зона отдыха Заречье

Купели:

- в п. Вороновское, с. Покровское;

- в п. Десеновское, около дер. Евсеево;

- в п. Кленовское, д. Товарищево;

- в п. Первомайское, дер. Пучково, река Рыжовка;

- в пос. дома отдыха «Плесково»;

- в п. Роговское, дер. Васюнино;

- в п. Филимонковское, дер. Кнутово;

- п. Щаповское, с. Ознобишино.

Пруды:

- в п. Вороновское, река Лопасня;

- в п. Кленовское, дер. Чернецкое;

- в п. Краснопахорское, с. Былово;

- в п. Мосрентген, усадьба Троицкое.