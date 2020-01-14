Зооактивисты объявили кампанию по спасению столичных крыс

Кого только не спасали в Москве. И собак, и кошек, и голубей, и воробьев, и уток, и сов. И даже удавов. Но чтобы крыс! Обычно с ними наоборот расправляются самым беспощадным образом. Но тут наступил 2020-й. А он, как известно, в восточном календаре считается годом железной крысы. Если так пойдет и дальше, то в следующем январе активисты возьмутся за быков, а после них вообще за тигров.

- Здравствуйте, вы позвонили в сообщество помощи крысам, - голос девушки на том конце провода тих и спокоен как у семейного психолога. - Чем я могу помочь?

- Да вот, - говорю, - надо избавиться от одного экземпляра. Носится по дому как лошадь. И постоянно жрать просит. Морковку купи, огурцы купи, репу купи. Я уже не говорю про листья салата, укроп, яблоки. Мне сказали, что без еды он уже через три дня коньки отбросит. Да и страшнючий, гад.

- Кто страшнючий? - мне показалось, что моя собеседница даже подпрыгнула от обиды.

- Как кто? Зверь.

- Понятно. Какого он пола? - поинтересовалась девушка.

- А кто его знает, - реагировал я. - У него на лбу не написано. Или у нее…

- У самцов должны быть яйца, - почти шепотом заявила барышня. - Причем заметные даже в юном возрасте.

- Да? Честно говоря, не знал... Значит, самка.

- Угу, записала. Возле какой станции метро живете?

Я продиктовал.

- Я закину вашу заявку в наш чат и в ближайшее время с вами свяжутся. Если сами не сможете приехать, крысу заберет курьер. И доставит в центр передержки.

- Хорошо-хорошо, - говорю. - Но скажите, зачем вам это нужно?

- Если выгнать эту кроху на улицу, она умрет в течение суток. Разве к этому можно относиться спокойно?

Я задумался. И представив себе крысиную морду, невольно поморщился.

При этом активисты сообщества спасают грызунов совершенно бесплатно. Только в одной Москве их сорок человек. А еще есть филиалы в Екатеринбурге, Питере, Самаре, Нижнем Новгороде.

Об этом мне поведала моя собеседница Елена Галата (после того, как я признался, что никакой крысы у меня нет и что я ей звоню в познавательных целях).

- На этот Новый год многие дарили друг другу живых крыс, - рассказала зоозащитница. - Ну а что. Весело, недорого. И детвора в восторге. Но после выходных животное часто оказывается лишним. Хорошо, если сознательные хозяева отвезут его в приют. А если нет? Часто владельцы говорят, что у одного из родственников обнаружилась аллергия. Или что они уезжают в отпуск.

Схема простая. Активисты принимают заявку. И подыскивают, куда бы крысу пристроить (никаких своих офисов и помещений нет). Это не обязательно крупный центр передержки. Есть крысолюбы, которые охотно забирают грызунов в свою квартиру. С большинством из них зоозащитники хорошо знакомы.

- После Нового года мы только в одной Москве пристроили пятьдесят крыс, - добавила Елена. - И звонки продолжают поступать.

- Но вам же нужно где-то получать зарплату, - не выдержал я. - На одном крысином счастье не проживешь.

- Так я работаю, - ответила девушка. - Занимаюсь запчастями. А это так. Для души.

P.S. Специалист частного Одинцовского приюта Нина Иванова подтвердила «КП», что в суровых столичных условиях домашней крысе не выжить. И не только зимой, кстати. Летом тоже.

Телефон горячей линии сообщества помощи крысам 8-800-444-16-03 (Москва и Московская область).