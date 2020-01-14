«Ей сказали, что хотят просто попугать»: Третью фигурантку покушения на жену депутата отпустили под домашний арест

В Гагаринский суд сегодня доставили третью фигурантку громкого уголовного дела о нападении на Светлану Хананашвили, жену муниципального депутата по Академическому району. 9 января у дома на нее напал неизвестный, нанёс 17 ударов ножом. Москвичка уже пятый день в реанимации.

Вчера суд арестовал 34-летнюю Василису Маслову, директора частной школы «Русский Гарвард». По версии следствия, именно она стала заказчицей нападения. Депутат Михаил Хананишвили рассказал, что когда-то у него с Масловой были близкие дружеские и деловые отношения, но как только женщина начала активно оказывать ему знаки внимания, он по максимуму свернул общение...

В качестве киллера Маслова привлекла своего бывшего ученика - выпускника «Русского Гарварда» Николая Фролова (ему 21 год). Именно он напал на Светлану Хананашвили, а потом сбежал.

Еще одна участница истории - 20-летняя Ирина Погарченко, тоже бывшая воспитанница Масловой. По данным «КП», девушка должна была предупредить Фролова о приближении Хананашвили. Увидев Светлану, подала парню знак и тот выскочил из укрытия...

Конвойные заводят в зал суда Погарченко. Бог ты мой! В курточке, с натянутой с ушами шапочке - по виду ну совсем ещё ребенок. Девушка выглядит лет на пятнадцать. Под стать Фролову, которого арестовывали накануне. Тот - субтильный «ботаник» в очках с большими линзами. «Киллеры», блин... Как их угораздило?!

Ирина родом из города Шахты Ростовской области. Учится на 3 курсе Романо-германского факультета Московского городского областного университета.

- Ирина Погарченко активно сотрудничает со следствием, дает показания, - сообщил судье следователь. - Следствие просит назначить ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

В свою очередь адвокат девушки попросил отпустить ее под подписку о невыезде.

- Вина моей подзащитной не доказана. Она фигурирует в уголовном деле лишь в качестве подозреваемого. Они (Фролов и Маслова) ей сказали, что хотят просто попугать.

Сама Погарченко просила судью, чтоб в случае домашнего ареста ей позволили посещать учебу.

Через двадцать минут судья озвучил решение: домашний арест до 9 марта. Но ездить в университет Погарченко не разрешили. Из суда девушку повезли в квартиру Николая Фролова на Сумскую улицу - бывший одноклассник больше года назад сделал ей там постоянную регистрацию. Сидеть под домашним арестом Ирина будет именно там.

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