«Директор школы была рядом - смотрела, как «киллер» режет ее соперницу»: новые подробности нападения на Светлану Хананашвили

Сюжет этой истории даже в голове как-то не укладывается. По версии следствия, директор частной московской школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова решила убить жену своего близкого друга - муниципального депутата Хананашвили. (Мужчина уверяет, что когда-то просто дружил с Масловой. В следствии считают, что их отношения были несколько ближе). А в качестве киллера педагог Маслова, разработчица авторских методик по изучению иностранных языков, привлекла своего бывшего ученика, 21-летнего Николая Фролова. Он напал на Светлану Хананашвили и несколько раз ударил ножом. За ее жизнь уже несколько суток борются врачи.

Маслова и Фролов сейчас в СИЗО. Третью фигурантку дела, 20-летнюю Ирину Погарченко, сегодня выпустили под домашний арест.

Директор частной московской школы «Русский Гарвард» Василиса Маслова

До сих пор было непонятно, какую роль в этом покушении играла девушка. «Комсомольской Правде» стали известны новые подробности.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала, что вся троица была прописана по одному и тому же адресу - на Сумской улице у метро «Южная». Квартира принадлежит Николаю Фролову. Но почему он прописал у себя бывшую учительницу с ее гражданским мужем и бывшую одноклассницу?

Ирина ПогарченкоФото: Александр РОГОЗА

- Когда Фролов учился в «Русском Гарварде», Маслова опекала юношу, - рассказал «КП» источник, близкий к следствию. - У него сложная ситуация - родители развелись и сыном толком не занимались. «Русский Гарвард» - частная платная школа (некоторые родители выкладывают по 100 тысяч в месяц, - Авт.), но Маслова сделала так, что Николай Фролов за учебу фактически не платил. Ирина Погарченко тоже была среди любимиц Масловой. Девушка прекрасно училась. Она родом из Ростовской области, жила в пансионе при школе. Мама ее воспитывала одна, присылала деньги на содержание. Около трех лет назад, уже после выпуска из школы, Николаю Фролову после смерти бабушки досталась двухкомнатная квартира на Сумской. Бывшая учительница, которой парень был многим обязан, попросила прописать ее вместе с гражданским мужем - сама она приехала из Мурманской области, своего жилья в Москве нет. Ире Погарченко Николай тоже сделал регистрацию.

По словам нашего источника, сама Маслова в квартире Фролова постоянно не проживала. Приходила только иногда - «проверить ребят, которых продолжала опекать и иногда даже подкидывала им денег на продукты».

Как Василиса Маслова уговорила своего бывшего ученика пойти на убийство, что ему наобещала - пока непонятно.

Итак, в следствии Маслову называют заказчицей покушения на Светлану Хананашвили. Фролов признался, что да, вооружился ножом и пошел. А какая же тогда была роль у Ирины Погарченко?

- Она на допросе заявила, что Маслова сказала ей: «Коля просто напугает ту женщину». Кто эта женщина, она не знала. Погарченко должна была стоять у подъезда, увидев Хананашвили опознать ее и дать знак Фролову.

Что Фролову обещала Маслова - в этом сейчас разбираются следователиФото: Александр РОГОЗА

- Зачем нужен был такой посредник?

- Чтобы долго стоящий у дома мужчина не вызывал подозрения. Он находился рядом. Получив сигнал, пошел за Хананашвили и напал на нее. Ирина Погарченко уверяет, что самого нападения не видела, она ушла за угол. Уже оттуда услышала крики. Потом появилась Маслова. Оказалось, что она в момент нападения тоже была рядом. Видимо, хотела проконтролировать, чтоб дело было сделано. Смотрела, как ученик убивает ее соперницу...

С места вся троица ушла вместе. Что произошло, перепуганной Ирине не объясняли.

По информации «КП», показания Погарченко подтверждаются записями с камер видеонаблюдения в районе нападения на Хананашвили.

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