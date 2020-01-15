После смерти младенца в приюте для суррогатных детей возбудили уголовное дело

После смерти новорожденного мальчика в квартире в Одинцовском районе Подмосковья было возбуждено два уголовных дела. Первое связано с расследованием гибели младенца. Напомним, в скорую, еще 9 января позвонила няня, которая нашла кроху в мертвым в детской кроватке. По предварительным данным причина - не криминальная.

- Причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного, - сообщила "Комсомолке" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

В квартире был частный приют по передержке малышей рожденных от суррогатных матерей.

В этой же квартире обнаружили еще трех младенцев. Оказалось что это был частный приют по передержке малышей рожденных от суррогатных матерей. По версии следствия, в дальнейшем их планировали вывезти за пределы РФ.

В скорую позвонила няня, которая нашла кроху мертвым в детской кроватке.

- Из юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства, истребована вся необходимая документация, в том числе соответствующие лицензии и договоры на суррогатное материнство, - сообщили "КП" в СУ СК РФ по Московской области.

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