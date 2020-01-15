Родители умершего в приюте для суррогатных детей мальчика собирались его забрать

Спустя месяц после рождения в "странной квартире" в Одинцовском районе Подмосковья умер младенец. Как выяснилось, мальчик при родах получил травму, а вместе с ней - диагноз "Кефал Гематома". Но недуг к причине смерти все-таки не имеет отношения. По результатам экспертизы, это случай внезапной смерти новорожденного. Но почему рядом с малышом не было мамы и папы и как он оказался в квартире, которую иначе как приютом для суррогатных детей и не назовешь?

Кроха появился на свет 6 декабря 2019 года в родильном доме Санкт-Петербурга №16. Роженица, 41-летняя суррогатная мама из Новочебоксарска, получила свой гонорар и отказалась от малыша в пользу биологических родителей и агентства, представляющего их интересы - "Росюрконсалтинг". Спустя несколько дней ребенка перевезли в Подмосковье - и так он попал в ту самую квартиру-приют. В СМИ появилась информация, что биологические родители якобы тоже отказались от ребенка из-за его недуга. Но это не так.

В квартире был частный приют по передержке малышей рожденных от суррогатных матерей.

- Биологический отец - филиппинец, мама - русская. Но они жили на территории Филиппин. От ребенка они не отказывались и планировали забрать его в ближайшее время, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

О смерти малыша биологическим родителям сообщили следователи. В ближайшее время они приедут в Россию. Напомним, помимо умершего младенца в квартире обнаружили еще трех новорожденных малышей: от одного до трех месяцев. Все они тоже рождены от суррогатных мам. Сейчас следователи выясняют, кто их биологические родители. Пока известно лишь, что они тоже иностранцы. В приюте дети находились из-за проблем с оформлением документов на вывоз малышей за пределы России.

В скорую позвонила няня, которая нашла кроху мертвым в детской кроватке.

- Сейчас дети находятся в детском доме. Они совершенно здоровы, - сообщила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области. - Возбуждены два уголовных дела: "Причинение смерти по неосторожности" и "Торговля людьми".

"Комсомолка" следит за ходом расследования.

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