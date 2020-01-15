Москвичка получила штраф за машину, которая ехала на эвакуаторе

От камер, которые присылают водителям "письма счастья", не спрятаться и не скрыться. Даже если ваша машина едет не по дороге, а на на платформе эвакуатора, "большой брат" все видит. Нелепый штраф на днях получила москвичка Светлана Сафронова. К постановлению о превышении скорости прикреплено фото, на котором ее внедорожник

"Мицубиси" несется на скорости 84 километра час. Не сам, а на эвакуаторе.

Фото штрафа женщина разместила на своей странице в социальной сети. Но такого бума в комментариях и внимания от журналистов не ожидала и позже пост удалила.

Как удалось выяснить "КП", в день фиксации нарушения, 4 января, машину москвички увезли на штрафстоянку. Водитель эвакуатора ехал с ветерком и на Дмитровском шоссе превысил разрешенные 60 километров в час. Пришел ли штраф ему, история умалчивает. А вот платить Светлане эксперты не советуют. Оспорить такой штраф легко.

Автоэксперты советую не платить и обжаловать это постановление

- Так как эвакуатор на фотографии видно лишь частично, необходимо предоставить в ГИБДД любые документы, подтверждающие, что в тот день машину перевозили на эвакуаторе. Это может быть договор на оказание услуг или документы об отплате. Прикрепив копии документов, обжаловать постановление можно на официальном сайте ГИБДД. На это есть 10 дней после его получения, - прокомментировал автоюрист Григорий Косогов.

Этот случай пополнил копилку нелепых штрафов из серии "на эвакуаторе". Такое уже случалось и в Москве, и в других регионах России. Рекорд по сумме побил штраф на 3000 рублей, выписанный в Екатеринбурге. Водителю иномарки впаяли сразу два нарушения: превышение скорости и движение по встречной полосе (!). Поводом для последнего стало расположение машины на платформе эвакуатора в противоположном по ходу движения направлении.