Москва готовится побить температурный рекорд 95-летней давности

Атмосферный фронт прорван, «войска» генерала Мороза разгромлены, а синоптики пророчат новые температурные рекорды. Ожидается, что исторический максимум будет обновлен в четверг 16 января, утверждают метеорологи столичного метеобюро. Предыдущий рекорд был установлен 16 января 1925, когда столбик термометра достиг отметки +3,1 градуса. По мнению синоптиков в четверг дневная температура поднимется до 4 градусов тепла. Не исключено, что в пятницу потеплеет еще больше, тогда падет рекорд все того же 1925 года, когда 17 января днем было +4,2.

Виновником такой аномально теплой погоды стал циклон, который пригнал теплый воздух из северной Атлантики. Однако уже в субботу в Центральную Россию придет антициклон, немного похолодает и столичная кузница температурных рекордов возьмет небольшую паузу. Скорее всего не надолго. Во всяком случае синоптики не ожидают резкого похолодания в ближайшее время. Согласно расчетам средняя температура января в Москве в этом году превышать климатическую норму на 8,5 градусов.