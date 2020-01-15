Корреспондент и ведущий радио "Комсомольская правда" получили премию мэра Москвы

Награды за актуальные материалы о Москве и москвичах получили 19 лучших журналистов, среди которых специальный корреспондент отдела московского выпуска "Комсомольской правды" Александр Рогоза и ведущий программы "Московские окна" на радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) Михаил Антонов.

Лучших выбирал экспертный совет Союза журналистов Москвы, а награды 15 января вручал мэр столицы Сергей Собянин.

- Хочется отметить людей, которые в предыдущий год и другие годы активно участвуют в строительстве и развитии Москвы. Сегодняшние реальности таковы, что без журналистов полноценного функционирования города представить невозможно. Без вашей активной работы невозможно принимать правильные решения. Вы создаете информационное пространство, которое необходимо для москвичей, для жизни нашего города. Вы делаете это правильно, профессионально. У нас разные взгляды, разное отношение к тем или иным событиям в городе. Главное, что нас объединяет - это любовь к Москве и москвичам. Спасибо вам, - сказал Сергей Собянин.

Специальный корреспондент "Комсомолки" Александр Рогоза удостаивается такой премии уже второй раз.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специальный корреспондент "Комсомолки" Александр Рогоза удостаивается такой премии уже второй раз (первый - в 2014 году). В этом году эксперты отметили нашего коллегу за освещение социально значимых проектов и актуальных событий столицы.

Заслуженная награда досталась и ведущему радиостанции "Комсомольская правда" Михаилу Антонову. В прямом эфире он работает с первого дня основания станции - с 2009 года, всего же у Михаила 25 лет опыта работы на радио. За эти годы он научился вовремя вставать и будить радиослушателей в утренних эфирах программы "Главное - вовремя", а потом говорить в мельчайших подробностях о златоглавой столице в "Московских окнах".

Заслуженная награда досталась ведущему радиостанции "Комсомольская правда" Михаилу Антонову.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В этом году "Комсомольской правде" 95 лет исполняется. И я хочу пригласить этой весной на наше празднование Сергея Семеновича (прим.авт - Собянина), поэтому ждем в гости, - сказал ведущий радиостанции "Комсомольская правда" Михаил Антонов.

Премию "За вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность" получил Ясен Засурский, который является заведующим кафедрой зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. Отметили "За большой вклад в освещение истории города Москвы на страницах исторического научно-популярного журнала "Родина" Игоря Коца, который занимает должность заместителя главного редактора "Российской газеты". А также в списках лучших оказались коллеги из агентства "ТАСС", телеканала "Россия", газеты "Вечерняя Москва" и другие.

Кроме того, за многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и его жителей знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" награждена Людмила Щербина, первый секретарь Союза журналистов Москвы.

Награды за актуальные материалы о Москве и москвичах получили 19 лучших журналистов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Справка

Премии присуждаются с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о Москве и москвичах, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни столицы, проникнутых чувством гражданственности, способствующих воспитанию у граждан любви к своему городу, бережного отношения к его истории и традициям.

Всего в 2001-2018 годы премии города Москвы в области журналистики были удостоены 248 представителей средств массовой информации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/754887" frameborder="0"></iframe> Корреспондент и ведущий радио "Комсомольская правда" получили премии мэра Москвы.Награды за актуальные материалы о Москве и москвичах получили 19 лучших журналистов, среди которых специальный корреспондент отдела московского выпуска "Комсомольской правды" Александр Рогоза и ведущий программы "Московские окна" на радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) Михаил Антонов.Алиса ТИТКО

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