"Я сидела на окне с айпадом и сама не поняла, как выпала": модель Ксению Пунтус опросили следователи

В историю с падением из окна квартиры Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова ясность внесла сама пострадавшая, 21-летняя модель Ксения Пунтус. В четверг, 16 января, девушку перевели из реанимации Боткинской больницы в обычную палату и она смогла ответить на вопросы следователей.

- Она пояснила, что в тот вечер вместе Баковым, они были в баре. По возвращению домой, он ушёл в комнату и лёг спать. Ксения открыла окно и села на подоконник. По ее словам, она часто так делала. В руках был айпад и в какой-то момент она упала вниз. Претензий к Бакову она не имеет,- сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Тем временем Бакова повторно опросили. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В крови Ксении экспертиза нашла алкоголь. Других запрещённых веществ не обнаружено. Сама Ксения подтвердила, что в тот вечер выпила несколько бокалов вина.

k_ksusha Ксения Пунтус

Тем временем Бакова повторно опросили. Внук известного режиссёра подтвердил свои первоначальные показания о том что он спал и о падении подруги узнал только от полиции. В ближайшие дни он планирует навестить Ксению в больницу. После улучшения состояния к ней начали пускать посетителей. До этого рядом с ней была только мама.

Напомним, в ночь на 11 января во дворе элитного дома в центре Москвы Ксению выпавшую из окна, нашел дворник.

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