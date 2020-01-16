Директор школы, которая заказала убийство жены депутата, выдумала свою беременность

Фигурантка громкого уголовного дела о покушении на жену муниципального депутата Василиса Маслова соврала о том, что беременна. Об этом в эфире программы Андрея Малахова «Прямой Эфир» заявила адвокат Ольга Матвейчук.

Напомним, директора частной школы «Русский Гарвард» Маслову считают заказчицей покушения на убийство Светланы Хананашвили, супруги своего близкого знакомого Михаила Хананашвили. 9 января на Светлану было совершено покушение. Прятавший лицо преступник нанес ей несколько ударов ножом в область шеи и груди. Женщину чудом спасли. Спустя двое суток задержали Маслову и ее бывшего ученика, 21-летнего Николая Фролова, который уже признался, что это Василиса попросила его убить Светлану. Третьей задержанной стала 20-летняя Ирина Погарченко, еще одна бывшая ученица «Русского Гарварда». По версии следствия, она ждала Хананашвили у подъезда и, опознав ее, подала Фролову знак.

Адвокат Ольга Матвейчук представляла интересы Василисы Масловой первые несколько суток после ее задержания. В том числе в суде, когда педагога арестовывали. Напомним, во время заседания Ольга Матвейчук сделала заявление, что ее подзащитная беременна. Поэтому просила не сажать ее в СИЗО, а отпустить под домашний арест.

Заявление наделало много шуму. Ключевой вопрос - кто отец будущего ребенка? Законный супруг Масловой или тот самый муниципальный депутат Михаил Хананашвили, с которым, по версии следствия, у женщины был роман на стороне? Сама она уточнить отказалась. В свою очередь Хананашвили заявил, что с Василисой Масловой его связывали только дружеские отношения, ничего больше.

- Никаких документов, подтверждающих беременность, сторона защиты не предоставила, поэтому суд принял решение избрать Василисе Масловой меру пресечения в виде ареста на два месяца, - сообщают в Гагаринском суде.

А теперь оказалось, что клиентка ввела своего адвоката Матвейчук в заблуждение. Теперь их сотрудничество прекращено.

Михаил Хананашвили с женой Светланой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Комсомольская Правда» уже сообщала, что Маслова со своим законным супругом, а также фигурантка дела Погарченко были прописаны в квартире Фролова на Сумской улице (жилплощадь досталась парню после смерти бабушки). Соседи рассказывают, что Николай и его бывшая одноклассница Ирина проживали в квартире постоянно. Василиса с мужем появлялись лишь время от времени.

- Они называли Маслову своим куратором. В разговоре упоминали, что учились у нее в школе, а теперь она им помогает, в том числе вместо родителей ездит в их вузы, если это требуется, - рассказала «КП» одна из соседок. - Вообще, у них между собой были очень тесные отношения, семейные. Например, Василиса и Ира общались больше как хорошие подруги. Хотя по возрасту она как их родители.

Другие подробности этой громкой истории - сегодня, 16 января, в программе Андрея Малахова «Прямой Эфир» на канале Россия. Начало в 18:30.

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