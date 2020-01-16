Вместо крещенских морозов в Москве рекордная оттепель: +5 градусов!

Прошла уже половина календарной зимы, весна скоро. А реальная зима в Москве так и не наступила. Снега нет, морозов тоже. Ну то есть формально и то и другое было, но разве ж это серьезно? Толщина снежного покрова в Москве – от 1 до 5 сантиметров, пора вводить термин наносугробы. Во многих районах мегаполиса снега нет вовсе, а в ближайшие дни и тот, что есть, растает. С холодами та же история: самая низкая температура 2020 года всего -7 градусов. А в среднем первые две недели января оказались теплее климатической нормы на 8 – 9 градусов, констатируют в Московском метеобюро.

ПЕРВЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕКОРДЫ ГОДА

В четверг, 16 января, в Москве побит первый температурный рекорд 2020 года. Держался он почти столетие, с 1925 года, когда 16 января термометры показывали +3,1 градуса. В эпоху глобального потепления погода справилась с рекордом одной левой – он был перекрыт уже в 8 часов утра.

Январь-2020 и по средней температуре месяца, вполне возможно, побьет все исторические достижения. Пока самое теплое начало года было в 2007 году, когда средняя температура января составила -1,6 градуса (при норме -9,3). Сейчас будет примерно столько же, судьбу рекорда решат десятые доли градуса. Но в любом случае аномалия удивительная.

В Гидрометцентре России посчитали и среднюю температуру за первую половину зимы (декабрь и начало января). И она плюсовая, +0,6 градуса! А обычно бывает -6,8 градуса. Впрочем, до рекорда не дотянули, и прилично. Первая половина зимы 2006 – 2007 годов отличилась небывалой средней температурой +1,5 градуса.

Выпавший неделю назад снег растаял за пару дней.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРОГНОЗ: ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ!

Дальше – больше. В ближайшие дни погода в Москве будет аж на 12 градусов теплее климатической нормы. Растает лед на прудах и небольших речках.

Пик январской аномальной оттепели, судя по прогнозу Гидрометцетра н 17 – 22 января, придется на пятницу, 17 января. Воздух прогреется до +5 градусов. Так что снова ждем рекорда. Пока максимум для этой даты +4,2 градуса, установлен в 1925 году.

В выходные прохладнее, 0...+2 градуса, зато выглянет солнце. На Крещенские морозы, как видите, нет и намека. В ночь на 19 января желающие окунуться в прорубь будут делать это при нулевой температуре или совсем слабом морозце, не ниже -4 градусов.

В понедельник, 20 января, под утро воздух остынет до -5 градусов, днем не выше +2, возможен небольшой снег.

Во вторник, 21 янвря, ночью 0...-5, днем потеплеет до +4, а осадки уже будут в виде мокрого снега или снега с дождем. В среду, 22 января, снова +5 градусов.

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ УСТАРЕЛИ?

Крещенские морозы нынче скорее миф и дань традиции, чем реальность, развеивают стереотипы синоптики центра “Фобос”. За последние 50 лет, то есть с 1970 года, 64% Крещенских ночей были теплыми. Рекорд – все за тем же 2007 годом, +3,6 градуса.

ЭТО ВСЕ АТЛАНТИКА И “БРЭНДАН”

Аномальная теплынь не только в Москве. Температурные рекорды на этой неделе побиты в Санкт-Петербурге (там вообще +7, как в апреле!) и Калининграде, Твери и Ярославской области, Новгороде и Петрозаводске.

Все дело, объясняют метеорологи, в двух факторах. Во-первых, с начала зимы в Европейскую часть России один за другим идут мощные атлантические циклон с запада, их запала хватает аж до Урала. Во-вторых, Атлантический океан сейчас аномально теплый, и это тепло вместе с циклоническими воздушными массами достается и нам.

Нынешние рекорды обеспечил циклон по имени “Брэндан”. И нам, кстати, повезло. На Западную Европу “Брэндан” обрушился со всей своей мощью: ураганными ветрами, штормами и ливнями. По мере движения на восток стал тише и добрее, в Ленинградской области еще посвистел с порывами до 20 м/сек., а для средней полосе у него осталась только оттепель.

ФЕВРАЛЬ ОТЫГРАЕТСЯ

Означает ли все это, что зимы в Москве уже не будет? Вовсе нет, считают синоптики. У февраля есть все шансы наверстать упущенное. В том же 2007 году, когда в столице случился рекордно теплый январь, февраль был очень морозным, со средней температурой -11 градусов (а норма для финального месяца зимы -7,7 градуса), напоминают в Московском метеобюро. И снега намело, и лежал он до середины марта.

По предварительным прогнозам Гидрометцентра России, февраль-2020 в столице будет вполне нормальным, зимним, с температурой близкой к норме – то есть -4...-5 градусов днем и -10...-11 градусов ночью. Более точный прогноз синоптики обещают дать в последних числах января.