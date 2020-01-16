Пилот самолета, приземлившегося на недостроенную полосу в Домодедово: Ее было виднее, чем действующую

С самолетами Sukhoi Superjet 100 снова что-то нет так. Пилот рейса Сабетта – Москва приземлился на недостроенную полосу в аэропорте «Домодедово».

- Ошибка пилота. Сказал, что было туманно и виднее была полоса строящаяся, а не действующая. В итоге, он мягко приземлился. Пассажиры вообще не поняли подмены, только пришлось долго ждать трансфер до аэропорта - там же их никто не ждал, - рассказал источник в экстренных службах.

Нелепое приземление осуществил самолет, принадлежащий иркутской авиакомпании «ИрАэро». Представители говорят, что выясняют обстоятельства произошедшего.

- Известно, что никто из людей, находящихся на борту, не пострадал. Всего было 99 человек, все летели в Москву, ни у кого не было стыковочных рейсов. Их вместе с багажом уже доставили в терминал, - прокомментировали «Комсомольской правде» в «ИрАэро».

В авиакомпании подчеркивают, что это была не экстренная посадка — у самолета не отказали никакие приборы. Сам же самолет в исправном состоянии.

- Посадка произошла в штатном режиме, - сказали в «Домодедово».

А вот Росавиация уже начала расследование инцидента с посадкой Sukhoi Superjet 100 в «Домодедово».

- Росавиация приступила к расследованию серьезного инцидента, связанного с посадкой в аэропорту «Домодедово» самолета RRJ-95LR-100 авиакомпании «ИрАэро» (рейс РД 4284, Сабетта – Домодедово) в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, - сказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Росавиации.

Росавиации крайне важно обследовать полосу, ведь в их ведомстве строительство третьей полосы в «Домодедово».

- Строительство взлетно-посадочной полосы осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", - рассказали в пресс-службе аэропорта "Домодедово".

Завершить стройку должны были еще перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году, но подрядчик разорился и работы пришлось свернуть. В 2019 году был новый тендер, но подрядчик не стал начинать работы в зимнее время. Как известно, третья полоса должна увеличить пассажиропоток в «Домодедово», но не сразу. Сразу же после запуска третьей полосы на реставрацию отправят одну из действующих — в итоге, в аэропорте будет действовать две полосы. А позже, когда будет открыт второй терминал, функционировать должны все три полосы.

- По предварительным данным, полоса не пострадала. Во время посадки самолета там не было строительной техники, рабочих и «ям», - рассказали в экстренных службах.