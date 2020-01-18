2020-01-18T12:51:06+03:00
Происшествия

Соседи пожаловались на громкую музыку у соседа и помогли задержать подозреваемого в убийстве

"Дискотеку" в квартире бедняги устроил преступник, которого удалось задержать по «горячим следам»
Анастасия ВАРДАНЯН
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В дежурную часть полиции от соседей поступила жалоба на громкую музыку в квартире, которая мешала спать 10 дней.В дежурную часть полиции от соседей поступила жалоба на громкую музыку в квартире, которая мешала спать 10 дней.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Десять суток жители многоэтажки на улице Спортивной в городском округе Щербинка не могли спокойно спать из-за громкой музыки, доносящийся из квартиры соседа. Сначала пытались сами разрулить ситуацию, но на звонки в дверь никто не отвечал. В итоге на нарушителя тишины пожаловались в полицию. Людям в форме дверь тоже никто не открыл. Тогда и появилась версия, что с владельцем жилья могло что-то случиться. Дверь вскрыли спасатели.

- На кухне было обнаружено тело 60-летнего мужчины с тремя ножевыми ранениями. Громкую музыку, скорее всего, включил преступник, который таким способом пытался создать эффект присутствия в квартире, - сообщили «КП» собственные источник в правоохранительных органах.

В пятницу, 17 января, удалось выйти на след подозреваемого.

- Задержан 38-летний мужчина. Следственный комитет возбудил уголовное дело, - подтвердили информацию в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Сейчас мужчина дает показания следователям. По его словам, конфликт произошел из-за бытовой ссоры во время распития спиртного. В ближайшее время ему будут предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос об аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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