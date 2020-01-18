Операция «Ё», или Как мы избавлялись от ёлочки

Да, время летит быстро. Кажется, только вчера мы ездили в лесхоз под Дмитровом и срубили там (официально - за 500 рублей) метровую елочку. Она напоминала зелёную снежинку. Пушистая, миниатюрная. Пахучая. Дети аж в ладоши хлопали от восторга.

Но потом прошло три недели. И лесная красавица стала похожа на облысевшую анорексичку. Вся квартира оказалась усыпана иголками. Они были везде - в комнате, на кухне, в коридоре, в туалете и даже в супе.

Веник и пылесос не помогали. Хвойный горшочек продолжал неистово варить.

Счастливая обладательница дерева, редактор московского отдела «КП» Елена Попова обходила его стороной, потому что после каждого прикосновения ель, как антилопа в мультике, выдавала очередную порцию иголок (если б это были монеты, никто бы не жаловался).

В общем пришло время решительных мер. Причём с моей стороны. Мол, я ее срубил, я ее и в утиль сдам.

В противном случае эта елка стояла бы у Лены до майских праздников (2021 года).

Хвоя с новогоднего дерева осыпалась безбожно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УНЕСЁННАЯ ВЕТРОМ

Самая неприятная процедура - это засовывать колючее дерево в мешок. Скрюченные ветки упорно цепляются за жизнь. Иголки сыплются на линолеум. И нет им конца и края.

Но мы справились. И уже скоро я с этим мешком оказался в метро (до ближайшего пункта утилизации в сквере на 2-й Песчаной улице пришлось ехать общественным транспортом).

Люди смотрели на меня, мягко говоря, с удивлением. Пожелтевшая верхушка торчала из пакета самым предательским образом. Пакет начал рваться. Но чтобы моя ноша не походила на труп, завязывать его я не стал (хотя в каком-то смысле так и есть).

Чтобы сдать дерево на переработку, пришлось ехать в метро.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возле станции метро «Сокол» я положил мешок на скамеечку. И пока глазел по сторонам, чуть не лишился своего сокровища. Ветер раздул пакет как парус и уже через две секунды елка катилась кубарем по Ленинградскому шоссе. Я бежал за ней как спятивший Дед Мороз. Ещё немного - и проезжая часть! Елочку раздавит машина! И сдавать в утиль будет нечего.

Но, к счастью, пакет зацепился за урну. И я, тяжело дыша, настиг его. Взял на руки. И отныне держал как ребенка.

- А нельзя ее просто выкинуть? - услышал я за спиной невеселый голос.

Это был фотокор «КП» Володя Веленгурин. Он пилил сюда в выходной день из Выхина. Только ради того, чтобы сфотографировать облезлое чучело (имеется в виду елка, - прим. авт).

Верхушка елки предательски торчала из пакета.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Что это вообще за дичь такая, - завёлся мой спутник. - Рубить живое дерево ради минутной забавы. Мы в какой цивилизации живем? И сколько кислорода потеряла планета после Нового года?

Я угрюмо кивал, боясь снова потерять ёлочку. Мы уже с ней как-то сроднились. Даже жалко будет прощаться.

- А я считаю, что это язычество! - не унимался Веленгурин. - Обвесить дерево шариками и бегать вокруг него.

Наконец показался сквер.

В довершении всего пакет начал рваться.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пункт приёма ёлок выглядит незатейливо. Несколько металлических перегородок сдвинули в один квадрат, прицепив с помощью проволоки табличку «Елочный круговорот. Тут можно сдать новогоднюю ель на переработку».

Бросаешь и уходишь. Никаких приёмщиков-консультантов нет.

Пункт приёма ёлок выглядит незатейливо. Приемщиков нет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В общей куче шикарные ели. Норвежские, датские. Чьи иглы не вырвешь даже с помощью плоскогубцев. Ну и сверху легла наша измученная кикимора. Я водрузил ее как флаг на крыше рейхстага.

Прощай, елка.

Конечный пункт "операции "Ё".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ЕЛОЧНЫЙ КРУГОВОРОТ». ОФИЦИАЛЬНО

Акция по утилизации новогодних деревьев проводится в столице с 2016 года. Действует она до 1 марта. За это время москвичи могут сдать свои елки, сосны, пихты по 379 адресам. В дальнейшем деревья переработают в щепу и будут использовать в сельском хозяйстве, а также при благоустройстве улиц и в вольерах с животными. Адреса пунктов опубликованы на сайте «Мосприроды». Сдавать деревья следует без игрушек, мишуры и гирлянд. Делается это бесплатно - как со стороны приемщиков, так и со стороны жителей. Принести елку можно хоть ночью. Точки не закрываются.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ Сколько было собрано деревьев (по данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды) 2017 год - 565

2018 год - 7 000

2019 год - 27 000