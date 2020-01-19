Москва вошла в топ-5 лучших городов мира

Несколько месяцев эксперты престижного рейтинга "Best Cities" изучали качество жизни более чем в сотне городов мира. Оценивали по пяти параметрам в числе которых: инфраструктура, достопримечательности, уровень жизни, безопасность и популяризация (упоминаемость в интернете). Оценивали не только официальные данные статистики, но выезжали на место, чтобы проверить так ли хороши города живьем.

Лучшим по итогам 2019-го года стал Лондон. На втором месте- Нью-Йорк на третьем - Париж. Москва, с небольшим оттаиванием от Токио замыкает пятерку лидеров.

- Москва показала лучший результат среди всех городов в категории "Продукт". Главным критерием тут было развитие городской инфраструктуры, - прокомментировали "КП" в пресс-службе Правительства Москвы.

Москва уверенно обошла такие города как Барселона, Сингапур и Дубай.

В ТЕМУ

Столичная неотложка одна из лучших в мире!

По результатам другого международного рейтинга Московская служба скорой помощи оказалась на втором месте по эффективности Исследование проводила консалтинговая компания Pricewaterhouse Coopers. Специалисты оценивали то, насколько быстро работают службы, довольны ли пациенты, и другие параметры.

Столичная скорая вошла в топ-3 по оснащенности, опередив по этому показателю Париж и Нью-Йорк. По количеству бригад на 100 тысяч жителей московская скорая заняла второе место, уступив лишь Лондону.