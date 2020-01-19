2020-01-19T12:27:50+03:00
Общество

В Крещенскую ночь в купели окунулись более 50 тысяч москвичей

46 оборудованных мест для купания будет работать до 18.00 19 января
Анастасия ВАРДАНЯН
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Крещенские купания-2020 у Измайловского кремля в Москве.Крещенские купания-2020 у Измайловского кремля в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Москвичи и гости столицы продолжают праздновать один из самых ярких православных праздников - Крещение. Несмотря на теплую погоду ( по народным традициям в праздник должен быть лютый мороз) желающих окунуться много. - К 10.00 воскресенья более 87 тысяч человек пришли к купелям и водоемам, из них около 53 тысяч купались, - сообщили "КП" пресс-службе департамента гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Правительства Москвы. Самым популярным место для купания в этом году стало Святое озеро. Тут в купель окунулись уже более 10 тысяч горожан. На втором месте - пруды в Сокольниках, на третье - Большой Воронцовский пруд. 46 оборудованных мест для купания будет работать до 18.00 19 января. Сейчас купания продолжаются. По прогнозам экспертов, число желающих окунуться вырастет к двум часам дня. Это связано с тем, что семьи москвичей с детьми предпочитают совершать обряд не ночью, а в светлое время суток. По данным Правительства Москвы, серьезных ЧП у купелей не зафиксировано. Напомним, все они оборудованы раздевалками, передвижными туалетами и пунктами обогрева. Возле купелей постоянно дежурят спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Полный список купелей смотрите на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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