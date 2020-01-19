В Подмосковье охранник ТЦ избил школьника

На минувших выходных посетители ТЦ "Мега Химки" стали свидетелями драки двух школьников. Подростки сцепились прямо в фойе торгового центра . Разнять их пытались очевидцы, но не вышло. В итоге позвали охрану в надежде, что она утихомирит школьников. Но закончилось все новой дракой.

Охранник, качек на голову выше парней, ловко сбросив с себя пиджак , набросился на одного из подростков с кулаками. Шокированные происходящим покупатели включили камеры мобильных телефонов. На них взрослый мужчина лупит парня. Удар, еще удар и подросток оказался на полу.

- Тихо, тихо! - кричали очевидцы.

Но даже после падения подростка, охранника было не остановить.

- Выходи на улицу, там разберемся, - кричал на он на нокаутированного парня.

Пострадавшему бы вызвать скорую и полицию. Но подросток просто ушел домой. О драке стало известно только после того, как кто-то из очевидцев опубликовал видеокадры в социальной сети.

- Пострадавший до сих пор не обращался в полицию , но проверка проводится по появившемуся видео, - прокомментировали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Как удалось выяснить "КП", личность охранника уже установлена. В ближайшее время его опросят следователи. А вот работы он уже лишился. После случившегося его уволили.