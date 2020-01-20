Наше Подмосковье. Путешествие в Сибирь через «Енисейский меридиан»

За последние пару лет подмосковный музей «Новый Иерусалим» стал таким же местом притяжения любителей прекрасного, как крупнейшие федеральные выставочные центры вроде Третьяковки или Манежа. Несколько раз в год здесь проходят выставки, которые привлекают десятки тысяч человек. Едут не только из Москвы, но и из других регионов. В том числе иностранные туристы. Например, осенью здесь открылись уникальные экспозиции «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» и «Марк Шагал. Между небом и землей». А в минувшую субботу в «Новом Иерусалиме» стартовала выставка «Енисейский меридиан».

На ней представлены около 50 графических и живописных работ заслуженного художника России Николая Рыбакова. 72-летний мастер из Красноярска вдохновляется этнографией народов Сибири. Он еще с 80-х много путешествовал по ее бескрайним просторам, исколесив эти края от Таймыра до Тувы. Выработал свой художественный стиль, который стал сразу узнаваем: в картинах Рыбакова, написанных крупными мазками, оживают архаичные образы и символы. Через эти картины можно уноситься далеко в прекрасную первозданную Сибирь, к людям, которые верили в силы природы и воспевали их в своих сказках…

Одним из первых посетителей выставки в «Новом Иерусалиме» стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Именно по его приглашению художник привез в Истру свои лучшие работы.

- В своих работах художник заставляет думать, разбираться, что изображено на картинах, почему именно такие краски, почему именно такая интерпретация, - говорит Андрей Воробьёв. - Наш музей «Новый Иерусалим» сейчас на подъеме. Сегодня здесь демонстрируются произведения Шагала, завтра - других известных художников. Надеюсь, и на выставке Николая Рыбакова эти залы также будут полны ценителями искусства.

Картины Рыбакова выставляются в десятках стран мира, они есть в Третьяковской галерее, Русском музее, Музее Востока. А сам мастер отмечает особую атмосферу «Нового Иерусалима».

- Я оказался в том месте, в котором хочется жить и творить, - сказал художник. - Очень важно, что губернатор Московской области поддерживает культуру и искусство.

Необычная техника и стиль работ художника вызывают интерес у публики. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Министр культуры Московской области Елена Харламова отметила, что «Новый Иерусалим» на сегодняшний день входит в десятку лучших музеев России. А будущим летом центром притяжения лучших живописцев со всей страны станет другой подмосковный музей - Серпуховский историко-художественный. Его еще иногда называют Малой Третьяковкой. В экспозиции - весь цвет русской живописи XIX века. Шишкин, Левитан, Поленов, Саврасов, Маковский, Айвазовский. Здесь хранится первый вариант знаменитого васнецовского «Витязя». И еще уникальное собрание работ авангардистки Натальи Гончаровой.

- Мы хотели бы сделать в Серпухове к концу лета Всероссийский пленэр художников, - сказала Елена Харламова. - Чтобы каждый известный музей в России представил лучших современных мастеров. Николай Рыбаков именно такой художник, он делает самобытные работы, которые войдут в учебники…

Выставка «Енисейский меридиан» продлится до 11 мая.

КСТАТИ

МВК «Новый Иерусалим» находится по адресу: Истра, Ново-Иерусалимская набережная, д.1. На автомобиле сюда можно добраться по Волоколамскому и Новорижскому шоссе. Общественным транспортом - до станции «Истра» Рижского направления электричкой или на автобусе 372 (он отходит от станции метро «Тушинская»), а затем автобусами №4, №32, №33, №40, №46, №48 - до остановки «Музей».

Часы работы: со вторника по пятницу и в воскресенье - с 10:00 до 18:00, в субботу - до 19:00. Понедельник - выходной.

ЦИТАТА

«Енисейский меридиан» - это новый, очень интересный временный проект, которым мы продолжаем нашу последовательную и большую работу, направленную на развитие выставочного комплекса. Работу, которая продолжает доказывать, что региональные музеи могут быть не менее популярными, чем столичные. Я очень благодарен, что руководство Московской области помогает нам в этом», - генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.