2020-01-20T00:31:36+03:00
Происшествия

В результате аварии на Ярославском шоссе в Подмосковье погиб один человек

Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси
Мария ИГНАТЬЕВА
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В результате аварии на Ярославском шоссе в Подмосковье погиб один человекВ результате аварии на Ярославском шоссе в Подмосковье погиб один человекФото: очевидцев.
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В Подмосковье в районе Сергиева Посада произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля BMW и маршрутного такси. В результате аварии погиб один человек, пострадали еще четверо.

Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси Фото: очевидцев.

Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным таксиФото: очевидцев.

Известно, что водитель BMW выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с маршруткой. Он погиб на месте происшествия.

Водитель BMW выехал на встречную полосу движения Фото: очевидцев.

Водитель BMW выехал на встречную полосу движенияФото: очевидцев.

- В 22:45 произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси. Пострадали пять человек, из них один погиб, детей нет. Пострадавшие четыре человека, которые находились в маршрутном такси, доставлены для осмотра в ЦРБ Сергиева- Посада, - рассказали ТАСС в пресс -службе МЧС России.

Возгорания вслед за столкновением не последовало Фото: очевидцев.

Возгорания вслед за столкновением не последовалоФото: очевидцев.

В чрезвычайном ведомстве также подчеркнули, что возгорания вслед за столкновением не последовало. Также, по их данным, движение на шоссе после аварии не перекрывалось.

Движение на шоссе после аварии не перекрывалось Фото: очевидцев.

Движение на шоссе после аварии не перекрывалосьФото: очевидцев.

В ликвидации последствий аварии принимали участие 22 человека и семь единиц техники. В ведомстве уточнили, от МЧС были задействованы семь сотрудников из личного состава и две единицы техники.

Авария произошла около 22:45 Фото: очевидцев.

Авария произошла около 22:45Фото: очевидцев.

В результате аварии на Ярославском шоссе в Подмосковье погиб один человек Фото: очевидцев.

В результате аварии на Ярославском шоссе в Подмосковье погиб один человекФото: очевидцев.

Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси Фото: очевидцев.

Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным таксиФото: очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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