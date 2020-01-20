В результате аварии на Ярославском шоссе в Подмосковье погиб один человек
В Подмосковье в районе Сергиева Посада произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля BMW и маршрутного такси. В результате аварии погиб один человек, пострадали еще четверо.
Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным таксиФото: очевидцев.
Известно, что водитель BMW выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с маршруткой. Он погиб на месте происшествия.
Водитель BMW выехал на встречную полосу движенияФото: очевидцев.
- В 22:45 произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси. Пострадали пять человек, из них один погиб, детей нет. Пострадавшие четыре человека, которые находились в маршрутном такси, доставлены для осмотра в ЦРБ Сергиева- Посада, - рассказали ТАСС в пресс -службе МЧС России.
Возгорания вслед за столкновением не последовалоФото: очевидцев.
В чрезвычайном ведомстве также подчеркнули, что возгорания вслед за столкновением не последовало. Также, по их данным, движение на шоссе после аварии не перекрывалось.
Движение на шоссе после аварии не перекрывалосьФото: очевидцев.
В ликвидации последствий аварии принимали участие 22 человека и семь единиц техники. В ведомстве уточнили, от МЧС были задействованы семь сотрудников из личного состава и две единицы техники.
Авария произошла около 22:45Фото: очевидцев.
В результате аварии на Ярославском шоссе в Подмосковье погиб один человекФото: очевидцев.
Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным таксиФото: очевидцев.
ИСТОЧНИК KP.RU