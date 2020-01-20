В результате аварии на Ярославском шоссе в Подмосковье погиб один человек

В Подмосковье в районе Сергиева Посада произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля BMW и маршрутного такси. В результате аварии погиб один человек, пострадали еще четверо.

Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным таксиФото: очевидцев.

Известно, что водитель BMW выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с маршруткой. Он погиб на месте происшествия.

Водитель BMW выехал на встречную полосу движенияФото: очевидцев.

- В 22:45 произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси. Пострадали пять человек, из них один погиб, детей нет. Пострадавшие четыре человека, которые находились в маршрутном такси, доставлены для осмотра в ЦРБ Сергиева- Посада, - рассказали ТАСС в пресс -службе МЧС России.

Возгорания вслед за столкновением не последовалоФото: очевидцев.

В чрезвычайном ведомстве также подчеркнули, что возгорания вслед за столкновением не последовало. Также, по их данным, движение на шоссе после аварии не перекрывалось.

Движение на шоссе после аварии не перекрывалосьФото: очевидцев.

В ликвидации последствий аварии принимали участие 22 человека и семь единиц техники. В ведомстве уточнили, от МЧС были задействованы семь сотрудников из личного состава и две единицы техники.

Авария произошла около 22:45Фото: очевидцев.

В результате аварии на Ярославском шоссе в Подмосковье погиб один человекФото: очевидцев.