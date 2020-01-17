2020-01-17T15:04:36+03:00
Общество

Участок БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" планируют достроить в 2021 году

Он позволит улучшить транспортное обслуживание более 500 тысяч москвичей
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Марат Хуснуллин и Сергей Собянин на строительной площадке станции метро "Воронцовская" Московского метрополитена Большой кольцевой линии. Фото: Владимир Гердо/ТАССМарат Хуснуллин и Сергей Собянин на строительной площадке станции метро "Воронцовская" Московского метрополитена Большой кольцевой линии. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Строительные работы идут на всех отрезках Большой кольцевой линии метро, включая южный участок. Завершить строительство станций от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" планируется в 2021 году. Это не только позволит улучшить транспортное обслуживание более 500 тысяч москвичей, но и свяжет с БКЛ строящуюся Коммунарскую линию метро. Об этом 17 января во время осмотра хода строительства станции "Воронцовская" (рабочее название – "Калужская") сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Активно продолжаем строить южный участок Большой кольцевой подземной линии метро от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" - важный участок, соединяет три действующие радиальные линии метро и одну строящуюся. Он улучшит работу и транспортную доступность около 500 тысяч москвичей, экологическую ситуацию, а также снимет напряжение с действующих линий, с улично-дорожной сети. Планируем его закончить в 2021 году, - сказал Сергей Собянин.

Строительство этого участка БКЛ было начато в апреле 2017 года. Общая длина составляет 7 км. Три станции: "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино".

В настоящее время полностью пройдены перегонные тоннели. Строительство южного участка БКЛ завершат в 2021 году.

Будущая станция "Воронцовская", которую осмотрел мэр города, расположена на пересечении Хлебобулочного проезда и Профсоюзной улицы. Она будет пересадочной на станцию "Калужская" Калужско-Рижской линии метро. Два вестибюля обеспечат выход на Профсоюзную улицу, Хлебобулочный проезд и Старокалужское шоссе, к жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта.

Дизайн станции "Воронцовская" выбран - космическая тема. Архитекторов вдохновило рабочее название станции, связанное с городом Калугой, где жил и работал ученый Константин Циолковский. Подвесной потолок за счет светильников будет напоминать Млечный Путь. Цвета для оформления тоже выбрали - серый, черный и оранжевый.

В вестибюле подвесной потолок будет из треугольных алюминиевых сотовых панелей, а стены оформят светло-серым и черным мрамором.

Строительство станции "Воронцовской" было непростым из-за того, что на ее месте размещались два коммуникационных коллектора, а также магистральные газо-, тепло- и водопровод. Для их выноса потребовался почти год.

КОНКРЕТНО

Открытие южного участка Большой кольцевой линии от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" позволит:

- улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих районов Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Черемушки и Зюзино с населением порядка 550 тысяч человек;

- снизить нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метрополитена;

- сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети примерно на 10-15%, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию;

- обеспечить интеграцию Коммунарской линии в сеть Московского метрополитена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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