В Москве сдают элитную квартиру без кровати, но с прудом за 550 тысяч рублей

В доме на Малой Ордынке сдают квартиру за 550 тысяч рублей в месяц. Можно подумать, что автор объявления ошибся, но - нет. Дом элитный, территория круглосуточно охраняется. К тому же в квартире сразу 6 комнат. Для сравнения, в этом же доме снять двушку стоит 170 тысяч рублей.

Так в чем же фишка квартиры, за которую хозяин просит 550 тысяч рублей в месяц? Квартира располагается на 3 этаже 8-этажного здания. Предоставляемая площадь - 360 квадратных метров.

В доме на Малой Ордынке сдают квартиру за 550 тысяч рублей в месяц. Фото: www.cian.ru

- Площадь кухни - 30 квадратных метров. Высота потолков 3,2 метра. Территория дома огорожена и круглосуточно охраняется. Есть подземный паркинг, машиноместо входит в стоимость, - говорит риелтор.

- А какой ремонт? Может золотые унитазы? - уточняю.

- Нет. Просто современный ремонт в европейском стиле. Есть гардеробная комната, прачечная, джакузи. В квартире теплые полы.

- А мебель?

- Нет. Зато есть небольшой прудик или можно использовать, как бассейн.

А в санузле помимо джакузи арендатора ждет кедровая бочка. Фото: www.cian.ru

В квартире есть полный технический "фарш": кондиционер, подогрев полов, бойлер, посудомоечная машина, стиральная машина, сушильная машина, холодильник, приточно-вытяжная система вентиляции и кондиционирования, кабельное тв, телевизор, высокоскоростной интернет. Но негде даже спать. Кровать и табуретку придется покупать сразу же.

Хозяин даже не против, если в его квартире будет жить семья с маленькими детьми. Кошки или собаки тоже не помешают.

Предоставляемая площадь - 360 квадратных метров. Фото: www.cian.ru

Опять же рядом возле дома Третьяковская галерея - ходи хоть каждый день. Вот только сдается квартира на срок от 12 месяцев - оплата нужна сразу, а это на секунду - 6 млн 600 тысяч рублей.