2020-01-17T19:17:06+03:00
Общество

Погода в Москве 18 - 26 января: Синоптики рассказали, когда закончится аномальная оттепель

В следующие выходные ожидаются ночные морозы до -10 градусов. Гидрометцентр России дал прогноз погоды в Москве на 18 - 26 января
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
Зима 19/20 в европейской части России оказалась богатой на температурные рекорды.Зима 19/20 в европейской части России оказалась богатой на температурные рекорды.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Похоже, зима в столице все-таки будет. В Гидрометцентре России с "КП" поделились прогнозом погоды в Москве на 18 - 26 января. Обещают ж 10-градусные морозы! Не сибирская стужа, конечно, но по сравнению с нынешней аномальной оттепелью очень даже холодно.

Впрочем, по порядку. На этой неделе в столице побиты два температурных рекорда. Оба держались почти столетие, с 1925 года. В четверг, 16 января, воздух прогрелся до +3,1 градуса, в пятницу, 17 января, до +4,3 градуса. По сравнению с климатическими нормами нынешняя погода аж на 10 - 12 градусов теплее.

А вот что ждет москвичей в выходные и на следующей неделе:

В субботу, 18 января, днем 0...+2 градуса, сухо, сквозь облака будет проглядывать солнце.

В Крещенскую ночь на воскресенье, 19 января, в мегаполисе 0...-2 градуса, в Подмосковье до -4. Днем 0...+2. Облачно, с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 20 января, ночью около ноля, днем +3 градуса. Возможен мокрый снег или дождь.

Во вторник, 21 января, ночью -1...+1 градус, днем потеплеет до +4. Серое небо, время от времени небольшие осадки в виде снега с дождем или дождя.

В среду, четверг и пятницу, 22 - 24 января, круглые сутки температура одинаковая, -3...+2 градуса. Облачно и промозгло, с мокрым снегом и дождем.

В субботу, 25 января, похолодает. Под утро -2...-7 градусов, днем 0...-5. Облачно, с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 26 января, ночью подморозит до -5...-10 градусов. Скорее всего, это будет самая холодная ночь с начала 2020 года! До сих пор ниже -7 градусов термометры в столице не показывали. Днем 0...-5, пасмурно и снежно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 1 февраля
Более 20 тысяч человек посетили ассамблею «Здоровая Москва» в день открытия
На форуме «Здоровая Москва» обсудили развитие цифровизации здравоохранения
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
24 млн пассажиров воспользовались МЦД за два месяца
Москва активно внедряет лучшие практики в сфере здравоохранения
В Москве откроют еще почти два десятка ж/д станций
Общественный транспорт Москвы продлит работу на Крещение
Погода в Москве на 17 января 2020 года: температура поднимется до +4
В Москве второгодник избил учительницу во время урока физики
Международные эксперты: Москва - один из мировых лидеров по внедрению инноваций в здравоохранении
В Подмосковье за 2019 год снизилось число преступлений
На станции МЦД Кунцевская появится два подземных вестибюля
Погода в Москве на 16 января 2020 года: пройдет небольшой дождь
Более 2 млн человек посетили диспансеризацию и профосмотры в 2019 году в Подмосковье
В Подмосковье откроются порядка трехсот пунктов приема елок на переработку
Москвичам открыли доступ к электронным медкартам
На Урале появился свой «Диснейленд»
Испанский журналист разбился, выпав из окна в Москве
Тысячи москвичей лишились бесплатной парковки у дома
Погода в Москве на 14 января 2020 года: мокрый снег и гололедица
Пять московских музеев изменили дни бесплатного посещения
Погода в Москве на 13 января 2020 года: ожидается сильный ветер
5 млн туристов посетили Москву во время новогодних каникул
В Подольске уже сутки не могут найти 14-летнюю девочку