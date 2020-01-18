Погода в Москве 18 - 26 января: Синоптики рассказали, когда закончится аномальная оттепель

Похоже, зима в столице все-таки будет. В Гидрометцентре России с "КП" поделились прогнозом погоды в Москве на 18 - 26 января. Обещают ж 10-градусные морозы! Не сибирская стужа, конечно, но по сравнению с нынешней аномальной оттепелью очень даже холодно.

Впрочем, по порядку. На этой неделе в столице побиты два температурных рекорда. Оба держались почти столетие, с 1925 года. В четверг, 16 января, воздух прогрелся до +3,1 градуса, в пятницу, 17 января, до +4,3 градуса. По сравнению с климатическими нормами нынешняя погода аж на 10 - 12 градусов теплее.

А вот что ждет москвичей в выходные и на следующей неделе:

В субботу, 18 января, днем 0...+2 градуса, сухо, сквозь облака будет проглядывать солнце.

В Крещенскую ночь на воскресенье, 19 января, в мегаполисе 0...-2 градуса, в Подмосковье до -4. Днем 0...+2. Облачно, с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 20 января, ночью около ноля, днем +3 градуса. Возможен мокрый снег или дождь.

Во вторник, 21 января, ночью -1...+1 градус, днем потеплеет до +4. Серое небо, время от времени небольшие осадки в виде снега с дождем или дождя.

В среду, четверг и пятницу, 22 - 24 января, круглые сутки температура одинаковая, -3...+2 градуса. Облачно и промозгло, с мокрым снегом и дождем.

В субботу, 25 января, похолодает. Под утро -2...-7 градусов, днем 0...-5. Облачно, с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 26 января, ночью подморозит до -5...-10 градусов. Скорее всего, это будет самая холодная ночь с начала 2020 года! До сих пор ниже -7 градусов термометры в столице не показывали. Днем 0...-5, пасмурно и снежно.