«Разбил ей до крови лицо»: В Москве восьмиклассник прямо на уроке напал на пожилую учительницу

В этом инциденте, который произошел 16 января в школе на юго-западе Москвы, сейчас разбирается Следственный комитет.

- У восьмого класса был урок физики, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Занятие вела 61-летняя учительница. Один из мальчиков демонстративно сидел в наушниках, слушал музыку, на замечания педагога не реагировал. По показаниям свидетелей, женщина подошла к восьмикласснику и вытащила из его ушей наушники. Подросток вскочил и нанес учительнице несколько ударов кулаком по голове. Школьник разбил педагогу лицо, но на этом не успокоился, расколотил стекла в шкафах, перевернул стулья.

Как стало известно, 15-летний Денис (имя изменено) в эту школу перешел всего полгода назад. Из предыдущей его попросили как раз из-за проблем с поведением.

- Мальчик воспитывается в непростой семье, - продолжает наш собеседник. - Родители выпивают. Мать подростка ранее сидела в тюрьме за убийство. В школе жалуются, что ребенок - неуправляемый, ранее уже не раз срывал уроки.

Следственный комитет проводит проверку. Пока подросток отстранен от занятий. Пострадавшая учительница в ближайшее время вернется к работе.