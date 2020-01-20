Никому была не нужна: в Подмосковье родня две недели не вызывала скорую 17-летней девушке, умирающей от туберкулеза, пневмонии и перитонита

Меньше суток после госпитализации прожила 17-летняя Оля*. Скорую 18 января в один из городов Подмосковья вызвала бабушка, но было уже слишком поздно.

- При госпитализации у несовершеннолетней были выявлены такие диагнозы как двухстороння пневмония, туберкулез легких и перитонит, - рассказали kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.

Любой из них мог стать смертельным. Но врачам умирающая Оля рассказала о том, что ее еще и избили. Причем удары наносили в живот. Вполне возможно, что именно они в последствии и спровоцировали перитонит. Тело направлено на экспертизу. Пока причина смерти не установлена.

Понятно только одно: за медицинской помощью родственники обратились слишком поздно. Первые симптомы пневмонии появились еще две недели назад: но в скорую и поликлинику сама Оля и ее родственники не обращались. Почему? У соседей ответ один: маргиналы.

- Это та еще семейка. Нормальная там только бабушка, но она уже старенькая, ей за 90. Мама Оли пьет по черному последние лет 15. Отца - нет. А сама девочка, мамаше еще и фору даст. Она сидела на наркотиках и про это весь город знает, - рассказал kp.ru сосед семьи Валентин.

Действительно умершая несовершеннолетняя стояла на учете в ПДН. Кроме того, девушка наблюдалась у нарколога. Проблемы с запрещенными веществами начались когда ей было всего 13 и закончились отчислением из школы. Последние три года Оля нигде не работала и не училась.

Сейчас по факту смерти несовершеннолетней ведется доследственная проверка. "Комсомолка" следит за развитием событий.