«По пути с хаски»: квест с голубоглазками

Центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий» известного путешественника Матвея Шпаро проводит ее уже в шестой раз. И, кажется, впервые без снега - погода подвела. В этом году катание в упряжках из-за этого отменили. Впрочем, программа от этого не стала беднее: ребят по прежнему ждет масса интересных развлечений. А вместо катания теперь прогулки по сухому зимнему лесу.

Матвей ШпароФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В программе «По пути с хаски» в этом году участвуют 350 ребят из 35 коррекционных школ столицы. Это те, кому общение с животными, особенно с такими дружелюбными, как голубоглазые хаски, необходимо больше всего. Дети на глазах преображаются: плечи уже не так напряжены, на лицах неизменно счастливые улыбки. Если поначалу и есть такие, кто побаиваются собак, то через считанные мгновения страх пропадает. Обнимания с хаски — обязательный и самый любимый пункт программы!

В «Сокольниках» стартовала социальная реабилитационная программаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столичном хаски-парке содержатся 20 собак. Еще 10 приехали к ним на подмогу из Карелии. Голубоглазки тут разных мастей — рыжие, пегие, белые, черные. Но все очень активные и контактные. Кажется, что каждая из них прошла специальный отбор.

- Близко не подходите, залижут! - предупреждают инструкторы.

А еще хаски очень любят работать, катать, гулять. Как увидят свои шлейки в руках у инструкторов, тут же поднимают радостный гвалт и тащат ребят на прогулку.

В столичном хаски-парке содержатся 20 собакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме общения и обнимашек с хаски, для детей придумано еще не мало познавательных приключений. В этом году квест «Лаборатория путешествий» посвящен первой камчатской экспедиции Витуса Беринга, начатой в декабре 1725 и внесшей огромный вклад в развитие географии.

На контрольных точках квеста ребятам нужно сварить витаминный напиток от цинги, отчаянно косившей путешественников в прошлые века. На коллективных лыжах (это когда на одной лыже петли сразу для троих или четверых) нужно «пересечь берингов пролив», построить деревянный корабль и выполнить еще немало интересных заданий, а также узнать историю исследований Русского Севера и открыть свой собственный Северный полюс.

Вместо катания в упряжках теперь прогулки по сухому зимнему лесуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГДЕ: Хаски-парк, Парк «Сокольники»,

м. «Сокольники»,

5-й Лучевой просек, 16.

КОГДА: 20 - 28 января.

Вход свободный по предварительной регистрации. Подробности тут.