Новые дороги Москвы в 2020 году: Развязки на МКАДе и скоростная трасса до Коммунарки

В ближайший год в столице построят и запустят 62,5 километра дорог, а также 21 мост, путепровод, развязку, 24 пешеходных перехода. Одним из главных проектов станет южный дублер Кутузовского проспекта. На нем уже открылись два участка. В 2019-м машины поехали от МКАДа до Аминьевского шоссе. А в январе 2020-го - еще дальше, от Аминьевского шоссе до Минской улицы.

- Теперь водители, минуя Можайское шоссе и Кутузовский проспект, смогут доезжать от МКАДа до Минской улицы, - сказал мэр Сергей Собянин во время запуска новой дороги. - В конце этого года планируем достроить последний участок с выходом на ТТК.

По словам заместителя мэра столицы Марата Хуснуллина, всего до конца 2023 года планируется заново проложить и реконструировать более 350 километров дорог. За это время в Москве создадут так называемое хордовое кольцо - систему городских скоростных трасс для связки разных районов. Напомним, кольцо состоит из Северо-Восточной, Северо-Западной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады.

В Стройкомплексе столицы рассказали, где еще в этом году появятся новые магистрали.

ОТ «СИТИ» ДО «МИНСКОЙ» - НА МАШИНЕ

На картах Москвы южный дублер Кутузовского проспекта официально называется проспект Генерала Дорохова. Скоростная дорога пройдет от Аминьевского шоссе до Третьего транспортного кольца. Строителям остается теперь доделать только последний отрезок трассы - от Минской улицы до Третьего кольца. Потом, например, от Москва-Сити до станции метро «Минская» можно будет быстро добраться не только в подземке, но и на авто.

Длина: 27,4 километра с 6 полосами в обоих направлениях. Дорога проходит между Мичуринским и Кутузовским проспектами.

Что дает: разгрузятся дороги на западе столицы. Водителям проще будет доехать до инновационного центра «Сколково», поселка Заречье, будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Аминьевское шоссе», микрорайона Сетунь, планируемых жилых кварталов в Раменках, а также западных районов города. При этом новый проспект свяжет МКАД, Рябиновую улицу на Северо-Западной хорде, Аминьевское шоссе на Южной рокаде, Мосфильмовскую и Минскую улицы, Третье транспортное кольцо и Бережковскую набережную. На этих участках, а также на Мичуринском и Кутузовском проспектах, Можайском шоссе пробок станет меньше.

Когда откроют: в конце 2020 года.

КОЛЬЦО СТАНОВИТСЯ УДОБНЕЕ...

Развязка на пересечении Волоколамского шоссе с МКАДом разместится на внутренней стороне кольцевой автодороги. Новую эстакаду сейчас строят на месте разобранной старой. Раньше это была так называемая клеверная развязка. На таких «узлах» потоки машин обычно пересекаются и встают в глухую пробку. Здесь водители постоянно застревали как на МКАДе, так и на Волоколамке с Пятницким шоссе. От клеверных развязок на кольцевой автодороге избавляются последние несколько лет. В порядок уже привели более 15 таких проблемных мест.

Длина: в развязку входят эстакада - 90 метров, боковые проезды вдоль МКАДа - 2, 8 километра, съезды с развязки - 2,4 километра, а также реконструкцию участка Волоколамского шоссе длиной 600 метров.

Что дает: в этом районе разгрузятся МКАД и Волоколамка. Водители станут быстрее ездить и на соседних с развязкой дорогах.

Когда откроют: ориентировочно в конце 2020 года.

Развязка на пересечении Волоколамского шоссе с МКАДом разместится на внутренней стороне кольцевой автодороги

...А НОВАЯ МОСКВА - БЛИЖЕ

Новую автодорогу от МКАДа до поселка Коммунарка построят с тоннелем и съездом. Помимо этого, на маршруте появятся и дополнительные мосты через реки Варварка, Цыганка, Плесенка, Десна.

Длина: около 50 километров, в том числе 6,8 километра боковых проездов, 4,7 километра въездов, выездов и съездов.

Что дает: свяжет поселения Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское между собой и со «старой» Москвой. В будущем откроется комфортный проезд к аэропорту Остафьево.

Когда откроют: в конце 2020 года.

Новую автодорогу от МКАДа до поселка Коммунарка построят с тоннелем и съездом

ПРОЛЕТАЯ НАД ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ

Около станции МЦК Андроновка через пути пройдет путепровод от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы. Сооружение станет частью будущей Юго-Восточной хорды. Улицу Пруд Ключики расширят до четырех полос, реконструируют участки Андроновского шоссе, 1-й Фрезерной улицы и шоссе Фрезер.

Длина: 2,2 километра, включая 132-метровую эстакаду.

Что дает: свяжет районы Лефортово и Нижегородский на юго-востоке столицы, шоссе Энтузиастов и Рязанский проспект. При этом сократятся перепробеги машин и разгрузятся улицы Авиамоторная и 5-я Кабельная, а также Андроновское, Перовское шоссе и шоссе Фрезер.

Когда откроют: весной 2020 года.

Около станции МЦК Андроновка через пути пройдет путепровод от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы

КИЕВСКОЕ ШОССЕ РАЗГРУЗИТСЯ

Магистраль между улицами Авиаторов и Родниковой строят одновременно с двухуровневой развязкой на Киевском шоссе. При этом Родниковая улица расширится до трех полос в обе стороны. Через Киевское шоссе перекинут надземный пешеходный переход около развязки с Родниковой улицей.

Длина: 13,1 километра дорог, в том числе 5 путепроводов с эстакадой и тоннелями общей длиной 2,4 километра.

Что дает: разгрузится Киевское шоссе, появится связка между Боровским и Киевским шоссе. Кроме того, на машине станет удобнее добираться до станции метро «Саларьево» и ТПУ «Саларьево».

Когда откроют: до конца 2020 года.