Умершую в Подмосковье 17-летнюю девушку до полусмерти избил сожитель, а мать двое суток умоляла медиков госпитализировать дочь

"Комсомолке" стали известны подробности смерти 17-летней Оли*, жительницы города Куровское, что в Орехово-Зуевском районе Подмосковья. Напомним, девушка 18 января поступила в местную ЦРБ с целым букетом болезней: туберкулез, пневмония, перитонит. Но они все же отношения к причинам смерти не имеют. Оказалось, что за неделю до госпитализации ее избил сожитель. Бедняга не вставала с постели, а когда о проблемах дочери узнала мать, врачи еще долго отказывались положить ее в больницу. Нам удалось пообщаться с мамой погибшей, Любовью.

- Вы уже получили результаты вскрытия? Что стало причиной смерти?

- Травма живота. Этот изверг ей все внутренние органы отбил. Это я говорю про сожителя дочки. Полгода назад она ушла жить к моей маме, бабушке которой сейчас 90 лет , и привела в квартиру его. Дочке всего 17, а сожителю - 36. Я с первых дней была против этих отношений. Она меня не слушала, говорила, что это ее жизнь. Жаль, что я так поздно узнала, что он ее избивал.

- Расскажите, что случилось 11 января?

- Он очень сильно дочку избил. Руками и ногами был в живот , а потом просто сбежал и больше не появлялся. После этого она заболела , но долго никому ничего не говорила. С ней была моя мама, но она пожилой человек. Я все узнала спустя неделю и 17 января сразу к ним на квартиру поехала. Дочка уже тогда была совсем плохая. У нее не было сил даже чтобы с постели встать и дойти в туалет. Я, конечно, сразу скорую вызвала. Врачи приехали посмотрели и назначали ей обезболивающие. Мы говорили им про избиение, но они только отмахивались, мол синяков на животе - нет. Было такое чувство, что они нам просто не верили. Госпитализировать ее отказались и уехали. Я побежала в аптеку , купила обезболивающие и уехала домой, у меня еще трое детей, не могла их ставить. Дочка всю ночь кричала от боли, это даже соседи слышали . Она выпила 10 таблеток, но это не помогало. Я понимала, что все может плохо закончиться и утром поехала в ЦРБ . Но и там мне направление на госпитализацию не дали. Только в конце дня уговорила врачей из детской больницы посмотреть дочку. Они приехали на скорой и забрали ее в больницу.

- Что сказали врачи?

- Они сразу поняли что у нее тупая травма живота. В 18.00 ей сделали операцию, сказали что все хорошо прошло. Но через полчаса моя девочка умерла.

- Уголовное дело уже возбудили?

- Да. Но сожителя дочки так и не нашли. Его объявили в розыск.

- Друзья рассказывали что у вашей дочки были проблемы с наркотиками. Это правда.

- Да это так, я не буду это срывать. Это еще в подростком возрасте началось. У нее был парень, который подсадил ее на эту отраву. После 9 класса она ушла из школы и так и не нашла свое место в жизни.

Действительно умершая несовершеннолетняя стояла на учете в ПДН. Кроме того , девушка наблюдалась у нарколога. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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