2020-01-20T17:46:33+03:00
Общество

"О, четверочка!" - вскрикнул москвич, когда из него хирурги достали рыболовный крючок

Снасть случайно попала в пакет с продуктами, где была редиска
Анастасия ВАРДАНЯН
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Во время операции пациент не терял оптимизма и даже шутилВо время операции пациент не терял оптимизма и даже шутилФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Всего один день после сложной, но успешной операции провел в больнице 68-летний житель Москвы. С отметкой "здоров" пациента отпустили домой. Но его историю, кажется, еще долго не забудут. В больницу имени Иноземцева он поступил с куском рыболовной лески, которая торчала прямо изо рта.

Оказалось, что мужчина случайно проглотил рыболовный крючок. Причем все произошло вовсе не на рыбалке, а дома. Крючок случайно попал в пакет с продуктами, а потом в рот к мужчине вместе с редиской. Тот почувствовал посторонний предмет, но неосторожным движением, все-таки его проглотил.

- На рентгенограмме врачи обнаружили рыболовный крючок в шейном отделе пищевода. При гастроскопии – предмет определялся на 2,5 см дальше от входа в пищевод. Оказалось, что крючок был продет через слизистую оболочку. Биопсийными щипцами врачи аккуратно извлекли крючок из тканей пищевода в его просвет, произвели захват предмета и извлекли его наружу, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы .

Во время операции пациент не терял оптимизма и даже шутил.

- О, четверочка! - вскрикнул пациент, увидев крючок и оценив его размер.

Рыбака уже отпустили домой. На память мужчине врачи подарили тот самый крючок и попросили его впредь быть осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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