2020-01-20T18:44:57+03:00
Общество

Январь в Москве превратился в апрель: в Ботаническом саду распустились цветы

Температура на 12 градусов выше номы, а в подвалах домов просыпаются комары
Юлия САЛЬНИКОВА
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Расцвели сразу несколько видов подснежниковРасцвели сразу несколько видов подснежниковФото: Instagram.com
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В Москве, как в сказке «12 месяцев» в январе распустились подснежники. И волшебство тут н при чем. Все дело в аномально теплой погоде, которой отличается нынешняя зима. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве тоже удивлены природной аномалии, ученым только остается делать фото распустившихся в январе цветов.

- 16 января 2020 года в Москве побит температурный рекорд 75-летней давности. Весна уже на пороге, - написали в Инстаграм сотрудники Ботанического сада.

Причем расцвела не просто парочка одиночных цветов, «проснулись» от зимней спячки сразу несколько видов подснежников.

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В январе распустились цветы
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Синоптики подтверждают – температура бьет все рекорды. Например, на этой неделе в Москве климатическая норма будет превышена на 11-12 градусов. И вообще на ближайшие несколько ней погода на улице будет больше напоминать апрельскую, хотя до весны еще почти полтора месяца.

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Ландыши в снегу
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От такого неожиданного тепла в столице просыпаются не только цветы, но и комары. Жители первых этаже домов в Подмосковье жалуются на комаров, которые уже почувствовали весну и ждут лета, до которого еще полгода.

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Цветы проснулись в январе
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ИСТОЧНИК KP.RU

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