Запретить или штрафовать: блогеры ведут трансляции из авто, а таксисты смотрят смешные видео

Рассказывать о своем дне подписчикам, делиться бьюти-секретами, а еще учить других красить губы — все это скоро могут запретить, если вы блогер и записываете видео на мобильный телефон, управляя машиной. Такая новость на днях появилась в СМИ. Якобы в Госдуме задумались о наказании за выход в эфир в Instagram, будучи за рулем автомобиля. Однако «КП» выяснила, что новость – фейк, а депутаты пока не разрабатывали механизм доказательства нарушения.

Штрафовать пока не будут

- Пока только есть осознание общественной опасности за деяния, когда человек, находясь за рулем, еще и на большой скорости, ведет прямой эфир в соцсетях и отвлекается на смартфон. Но в настоящее время с нашей стороны не может быть никаких инициатив, потому что нужно сначала разработать механизм доказательства нарушения, - прокомментировал «Комсомольской правде» заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

И это, по словам Старовойтова, непросто. Ведь водитель может опустить голову, чтобы прочитать сообщение, посмотреть в «Навигатор». C тем же успехом он может звонить в приложении «Скайп» или смотреть фильм, выходить в прямой эфир. А делает это он как? Возможно, телефон на подставке или в руке пассажира?

Одни скажут: «Что здесь думать? Запрещать держать телефон за рулем при любых обстоятельствах. Остановился на светофоре, в руках телефон, а там камера фиксации и уже «летит» штраф по номеру машины». Другие скажут: «Мир меняется. Мы все не выпускаем из рук телефон. Держим его в метро, пытаемся поймать связь в лифте и просто не сможем ехать по городу без «Навигатора». На самом деле, тема довольно дискуссионная. Но что-то делать точно нужно.

Такси-такси, молчи-молчи

Из личного опыта скажу, что такие «любители держать телефон в руках» настораживают. Возвращаясь как-то из «Шереметьево» на такси, уткнулась в телефон. Время было не позднее — около 17.00, но за окном уже темно. Беседовать с таксистами я обычно отказываюсь, предпочитая ехать в тишине. Но и негромкую музыку или новости выключать просить не буду. Обратиться к таксисту меня заставила довольно тревожная картина — водитель общался по скайпу со своим другом (на понятном только им языке).

«Вы могли бы смотреть на дорогу?» - крутилось у меня в голове. И параллельно: «Сейчас еще возмутится и будет нервный меня всю оставшуюся дорогу везти. Но он же не смотрит на дорогу». В итоге, водитель договорил, и я успокоилась. Но через пару минут стал доноситься смех из телефона водителя. Подсматриваю на его экран, а он смотрит в Instagram ролик про девушку, которая идет на каблуках, а ее обливает из лужи водитель.

- Не смешно, - говорю вслух и все же прошу смотреть на дорогу.

В конце поездки в приложении «Яндекс.Такси» появилось, как издевательство, предложение оставить таксисту «чаевые» рублей 50 или 100. А мне хотелось, чтобы в ГИБДД или хотя бы в таксомоторной компании ему выписали штраф от 5000 до 50 000 рублей. Может в следующий раз вспомнит, что водитель должен смотреть на дорогу.

Нужна система автоматического торможения

Наказывать может быть и надо, а как и кого? Блогеры часто регистрируются под вымышленными именами. Как доказать, что запись прямого эфира навредила кому-то (не считая ДТП)? Если запись видео или общение с подписчиками считать, как отвлекающий фактор при вождении, то тогда наказывать нужно и за разговоры водителя с пассажирами. И разговоры по громкой связи – тоже по запрет.

- Есть случаи, когда блогер совершает противоправные или хамские действия за рулем. И правоохранительные органы с помощью видео доказывали вину и наказывали. Но штрафовать всех за то, что они просто выходят в прямой эфир невозможно. Кто это должен делать? Сотрудник ГИБДД? Останавливать каждого, кто опустил глаза? А если человек просто посмотрел в «Навигатор»? Тогда нужно отменить использование электронных карт по городу, - считает заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Однако автомобильные эксперты говорят, что люди, как пользовались гаджетами, так и будут пользоваться, а водители не перестанут смотреть в мобильные «Навигаторы». Просто так удобно. За исключением, если не придумают что-то еще увлекательнее. И поэтому глупо запрещать то, что стало частью жизни почти каждого человека.

- Не нужно запрещать использование смартфонов, нужно думать о том, как обезопасить движение на дороге, раз человек отвлекается на мобильный телефон, - считает Петр Шкуматов, лидер движения «Синие ведерки». – Мне нравится подход США. Там понимают, что люди меняются, гаджеты меняют привычки. Они провели исследования и пришли к тому, что основной тип аварий из-за гаджетов – это когда один догоняет другого. Поэтому с 2022 года новые выпускаемые машины должны оснащаться системой автоматического торможения.

То есть радары, установленные на автомобиль, будут определять препятствия (столб, человек, собака, магазин, дерево, транспорт). Фактически система определяет обстановку, скорость движения автомобиля и сама принимает решение: «Если сейчас не остановлюсь, то врежусь в препятствие». Машина остановится. Сейчас в США идут тестирования системы, пока не все гладко – пешеходов-манекенов все еще сбивают, игрушечные собаки тоже становятся жертвами экспериментов.

- Но система автоматического торможения – это единственное правильное решение. Конечно, переделать все машины в России в один момент не получится, чтобы решить проблему. Но нужно начать выпускать новые машины с автоматическим торможением. Постепенно все перейдут, - считает Петр Шкуматов, лидер движения «Синие ведерки».

Штрафовать или нет?

«ЗА»

Светлана Патахонова, бьюти-блогер, машиноманка, рестокритик:

- Отношусь к записи эфиров за рулем плохо. Это все равно отвлекает. И даже слышала, что были смертельные случаи. Не думаю, что это модно или как-то подчеркивает статус блогера. Возможно, просто хотят казаться занятыми и деловыми? К тому же в очередной разок показать свою тачку. Сама никогда не записываю, сидя за рулем. Меня это ужасно отвлекает. Могу только на пассажирском кресле. Поддерживаю, что нужно штрафовать, так как из-за этого может произойти авария.

«ПРОТИВ»

Артем Каширин, авиаблогер:

- Сам редко снимаю прямые эфиры. Но, как мне кажется, если камера установлена правильно и все внимание дороге, то почему нет? Это как гарнитура получается.