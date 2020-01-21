В Москве и Подмосковье начали выдавать госномера с новыми кодами регионов
Уникальные сочетания букв и цифр с привычными кодами регионов в Москве (код 799) и Московской области (код 750) вот-вот закончатся. Не дожидаясь этого события, в ГИБДД начали выдавать госномера с новыми кодами. Запоминайте: в Москве это 797, а в Московской области— 790.
- Новые госзнаки уже поступили в отделения ГИБДД. Кроме того, предполагается что выдачу госномеров с новыми кодами регионов будут осуществлять автосалоны, - прокомментировали "Комсомолке" в МРЭО ГИБДД Москвы.
Речь идет о новом праве которое с 1 января 2020-го года получили автосалоны и дилерские центры. Напомним, теперь при покупке нового автомобиля его можно поставить на учет без посещения ГИБДД, не отходя от кассы автосалона. Правда, пока ни один из автосалонов Москвы и области выдачу госномеров не начал.
- Идет процесс получения соответствующих лицензий. До сих пор ни одна выдана не была, - пояснил "КП" собственный источник в ГИБДД.
По прогнозам экспертов, нововведение заработает не раньше марта и то далеко не во всех автосалонах. Ну а пока номера с новыми кодами можно получить по-старинке - в ГИБДД. Сколько прослужат новые коды, прогнозировать никто не берется. К примеру, в Подмосковье код 750 выдавали последние шесть лет.
- Выдача государственных регистрационных знаков с кодом региона 750 в Московской области производится с 2013 года и по настоящее время. В связи с вступлением в силу новых нормативно-правовых актов, регламентирующих регистрационную деятельность ГИБДД, спрогнозировать, на какой период времени хватит кода региона 790, не предоставляется возможным, - прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
Напомним, сейчас власти обсуждают еще одно нововведение. Планируется продавать так называемые "красивые номера".
ЗНАЙ
Московская область коды: 50, 90, 150, 190, 750 , 790
Москва : 77, 97, 99, 177, 199, 197, 777, 799 , 797
Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах.Владельцам машин, желающим выделиться на дороге, придется раскошелиться
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В правительстве рассказали, сколько нужно будет заплатить за красивый автономер
Владельцам машин, желающим выделиться на дороге, придется раскошелиться (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU