В Москве и Подмосковье начали выдавать госномера с новыми кодами регионов

Уникальные сочетания букв и цифр с привычными кодами регионов в Москве (код 799) и Московской области (код 750) вот-вот закончатся. Не дожидаясь этого события, в ГИБДД начали выдавать госномера с новыми кодами. Запоминайте: в Москве это 797, а в Московской области— 790.

- Новые госзнаки уже поступили в отделения ГИБДД. Кроме того, предполагается что выдачу госномеров с новыми кодами регионов будут осуществлять автосалоны, - прокомментировали "Комсомолке" в МРЭО ГИБДД Москвы.

Речь идет о новом праве которое с 1 января 2020-го года получили автосалоны и дилерские центры. Напомним, теперь при покупке нового автомобиля его можно поставить на учет без посещения ГИБДД, не отходя от кассы автосалона. Правда, пока ни один из автосалонов Москвы и области выдачу госномеров не начал.

- Идет процесс получения соответствующих лицензий. До сих пор ни одна выдана не была, - пояснил "КП" собственный источник в ГИБДД.

По прогнозам экспертов, нововведение заработает не раньше марта и то далеко не во всех автосалонах. Ну а пока номера с новыми кодами можно получить по-старинке - в ГИБДД. Сколько прослужат новые коды, прогнозировать никто не берется. К примеру, в Подмосковье код 750 выдавали последние шесть лет.

- Выдача государственных регистрационных знаков с кодом региона 750 в Московской области производится с 2013 года и по настоящее время. В связи с вступлением в силу новых нормативно-правовых актов, регламентирующих регистрационную деятельность ГИБДД, спрогнозировать, на какой период времени хватит кода региона 790, не предоставляется возможным, - прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.

Напомним, сейчас власти обсуждают еще одно нововведение. Планируется продавать так называемые "красивые номера".

ЗНАЙ

Московская область коды: 50, 90, 150, 190, 750 , 790

Москва : 77, 97, 99, 177, 199, 197, 777, 799 , 797

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/755691" frameborder="0"></iframe> Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах.Владельцам машин, желающим выделиться на дороге, придется раскошелиться

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