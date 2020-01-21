Столичные хостелы, опасаясь проверок, утверждают, что они не хостелы

После трагедии в Перми, где накануне из-за прорыва трубы погибло пять постояльцев хостела, возникает резонный вопрос - а кто-нибудь вообще проверяет все эти мини-отели, полулегальные общежития, ночлежные дома, забитые трудовыми мигрантами? Многие из них сотрудники полиции называют «болевыми точками», потому как в них конфликты между жильцами возникают постоянно.

Осенью прошлого года требования к хостелам ужесточились. Запретили, например, размещать их в одном подъезде с остальными жильцами. Хочешь сдавать номера в многоквартирном доме, располагай их в нежилых помещениях и делай для них отдельный вход. Легальные предприниматели обрадовались. Наконец, все эти шарашкины конторы прикроют. И клиенты ринутся в нормальные апартаменты, отвечающие законным требованиям. Однако владельцы хостелов поменяли тактику. И говорят теперь, что просто сдают жилье в аренду («договор прилагается»).

ПАКТ ЖИЛЬЦОВ-ХОСТЕЛА

Четырехэтажный дом номер 9/13/2 строение 7 по улице Маросейка построили в 1890 году. Из восьми огромных коммунальных квартир жилые только две. Остальные помещения разобрали под офисы. И - в том числе - под хостел «Наполеон». Он, вопреки закону, расположен на четвертом этаже. И закрываться не собирается. На сайте заведения незамысловатое описание, написанное с орфографическими ошибками. И ни о какой долгосрочной аренде ни слова. Хостел он и есть хостел.

У входа в одну из коммуналок в доме на Маросейке.Фото: Павел КЛОКОВ

Администратор «Наполеона» заявил «КП», что во все эти нюансы не погружается. Ни о каких проверках не слышал. Номер своей начальницы не дал.

- На самом деле, мы на них больше не жалуемся, - рассказал «Комсомолке» жилец этого дома Владимир Куликов. - Раньше, до 2013 года, у «Наполеона» был другой хозяин. Причем канадец. Жил тут же - в хостеле. И вот тогда здесь творился настоящий ад. Площадка на лестнице была усыпана осколками от бутылок. Музыка орала до утра. Участковый ничего не мог сделать. Но потом хозяин сменился. И мы, жильцы, заключили с ним соглашение. Он заботится о содержании подъезда и тишине в своих номерах. А мы никуда не звоним и не жалуемся. Так и живем уже несколько лет - душа в душу.

По словам Куликова, после того, как новый закон о хостелах вступил в силу (1 октября 2019 года), уличную вывеску «Наполеон» снял. Видимо, чтобы не привлекать внимание надзорных органов. А если те все же придут, получат на руки договоры найма.

Чисто географически место здесь, конечно, козырное. До Кремля семь минут пешком. Квартиры стоят десятки миллионов рублей. Но при этом убиты они в хлам. Коммуникации устарели. Капитальный ремонт в последний раз делался в 1937 году.

- И таких домов в центральном округе много, - добавили жильцы. - Эстетически лучше жить на окраине. Рядом с каким-нибудь лесом. Да в новом доме.

ГЛАВНОЕ, ПОДНИМАТЬ СИДУШКУ

Другой адрес. Улица Городская, 1 (Даниловский район). Семь этажей. Год постройки - 1927-й. С внешней стороны дома хостел. С отдельным входом, как полагается. Толкаю дверь и, миновав крохотный предбанник, почти сразу оказываюсь в комнате. Ни жильцов, ни консьержки. Тишина. Я на кухню. Там то же самое. Я крикнул «эй». Никто не отзывается. Мистика, да и только. На столешнице полно продуктов. Бери - не хочу. Отыскал на стенде номер администраторши. Трубку не взяла. Пошел бродить по комнатам. И в одной из них нашел, наконец, человека. Тот спал после рабочей смены. И был, мягко говоря, недоволен моим появлением. Однако рассказал, что этот хостел вполне официальный. В коридоре на стенке висит свидетельство о государственной регистрации в Федеральной налоговой службе. Там же номера телефонов - управы, префектуры, Роспотребнадзора, Общества по защите прав потребителей, полиции, ЖЭКа. В общем всех, кому можно пожаловаться. Вплоть до ФСБ.

Инструкция об оплате проживания.Фото: Павел КЛОКОВ

На кухне хостела.Фото: Павел КЛОКОВ

Из забавного. С половым признаком никто не церемонится - мужики и женщины живут вместе. В туалете висит инструкция о том, как можно стопроцентно попасть в унитаз. Надо на него сесть. А если мальчики не хотят, нужно непременно поднять сидушку.

Инструкция для метких и не очень.Фото: Павел КЛОКОВ

Жильцы дома рассказали, что хостел на первом этаже им не мешает. Постояльцев во дворе не видно, так как вход с другой стороны. Из проверяющих, бывает, заходят газовики. О чем «Жилищник» предупреждает заранее. Кстати, в хостеле на кухне плита электрическая.

Через дорогу такой же старый дом (улица Городская, 2). И на первом этаже отель «Апельсин» (вход - в двух метрах от автобусной остановки «Даниловская площадь»). Там мне администратор сказал, что их заведение не имеет к хостелам никакого отношения. Ну, мол, они солиднее. И выше этого. А по поводу проверок и соблюдения всяческих требований тоже, как в «Наполеоне», ничего не знает. Потому что работает четвертый день.

«ЧП МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ В ЛЮБОМ ДОМЕ»

И еще один тип хостелов - это отдельные здания. Какие-то из них похожи на бараки. Какие-то на детские сады. К ним особенное внимание со стороны полиции. Скажем, в хостел с печальным названием «Без звезд» на улице Толбухина без документов не возьмут (проверено). О каждом жильце нужно отчитываться в МВД. Условия проживания тоже должны соответствовать межгосударственному стандарту.

- Правда, соблюдать исключительно каждый пункт вряд ли получится, - рассказал «КП» Андрей М., который не первый год в этом бизнесе. - Формально надзорные органы могут закрыть любой хостел. Было бы желание. Придраться можно к чему угодно. От отсутствия противопожарного инвентаря до качества питьевой воды. Но все же, насколько я знаю, прикрывают только откровенные вертепы.

По мнению Андрея, следить за состоянием коммуникаций балансосодержатели должны не только в хостелах, а вообще везде. Увы, но то, что случилось в Перми, далеко не первый случай в нашей стране.

При этом ночлежек в полуподвальных помещениях в Москве почти не осталось. По крайней мере, официальных, позиционирующих себя как хостелы. Мигрантские клоповники, попасть в которые можно только через знакомых, - это совсем другая история.

ОФИЦИАЛЬНО

- Чаще всего основанием для проверок служат многочисленные жалобы жильцов на шумных постояльцев, - рассказали «КП» в управлении Роспотребнадзора по городу Москве. - Особенно там, где отсутствует изолированный вход в помещение хостела. Мы имеем право запретить его деятельность по решению суда в случае, если нарушения не устраняются. Жалобы можно направлять письменно или через электронный портал для обращений граждан на официальном сайте нашего ведомства (rospotrebnadzor.ru). С 2016 года до конца предыдущего в Москве было закрыто более 120 хостелов. Практически все они располагались в квартирах жилых домов и грубо нарушали санитарные нормы.