Новые поезда "Москва 2020" будут тестировать в метро без пассажиров

В планах развития транспортной системы столицы на 2020 год обновить подвижной состав метро. Речь о 600 новых вагонах метро "Москва".

- Они выйдут на Некрасовскую, Большую кольцевую линию, Калужско-Рижскую, Таганско-Краснопресненскую, Сокольническую линии метро, - сказал Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

К тому же в марте этого года начнут тестировать принципиально новый улучшенный поезд "Москва 2020".

- Поезд существенно отличается от поезда "Москва". Там будут широкие двери, другой дизайн, табло, удобные поручни, другие срединения. Поезд стал более вместительным, комфортным. В нем будет система обеззараживания воздуха, меняющееся световое решение, - рассказал Максим Ликсутов.

Поезда будут тише, используют автономный ход (автоматическое движение поезда). Поезда начнут тестировать без пассажиров. Пока в Департаменте транспорта не уточнили на какой именно линии метро. Однако их нельзя назвать беспилотными поездами.

- Далеко до беспилотных поездов. Это больше так называемый "помощник" машинисту, станет более комфортно и надежно управлять поездом метро. Технология беспилотного подземного транспорта - это дальняя перспектива, мы смотрим на все современные надежные решения. В первую очередь, пока технология беспилотного управления не может обеспечить интервал движения в Московском метрополитене, - отметил Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.