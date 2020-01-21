Москва обновит транспорт: закупит более 2 500 новых автобусов, электробусов, трамваев и вагонов метро
Москва поехала быстрее и безопаснее. Это основные итоги 2019 года в транспортной системе города. Достичь этого удалось благодаря повышению привлекательности и надежности городского транспорта и введению платных парковок.
- Снижение среднего времени в пути от МКАД до центра города на городском транспорте в утренние часы пик на 20%. Среднее время поездки сократилось в минутах с 67 до 54, - рассказал Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Столица собрала за год международные награды - первые места в мире по эффективности общественного транспорта, по интенсивности движения метро (39-40 пар поездов в час пик), по надежности работы метро - 99,98% соблюдение расписания. В Европе - лучшие по количеству электробусов и машин каршеринга.
Город становится удобным не только для автомобилистов, но и для пешеходов.
- В два раза чаще жители Москвы стали передвигаться пешком по улицам, а летом - в пять раз чаще. Пешеходные города привлекают туристов, это дает развитие малому бизнесу, - отметил Максим Ликсутов.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
(итоги работы Транспортного комплекса за 2019 год):
- 19,8 млн поездок на городском транспорте в сутки (рабочий день). Это рост на 12% (+600 тысяч поездок);
- 11 056 единиц подвижного состава (автобусы, троллейбусов, электробусы, трамваи);
- 4,7 лет - средний возраст автобуса (в столице самый молодой автобусный парк в Европе);
- 8 млн автомобилей зарегистрировано в Московском транспортном узле;
- 82 000 платных парковочных мест;
- 14 300 мест на перехватывающих парковках;
- 132 км, 57 станций, 19 пересадок МЦД-1, МЦД-2;
- 30 млн карт "Тройка";
- на 20% снижение среднего времени в пути от МКАД до центра города на городском транспорте в утренние часы пик;
- 80 000 машин такси передвигаются по Москве;
- 528 станций, 5511 велосипедов, 850 км велодорожек и велополос на улицах и в парках;
- до 54 км/ч увеличилась среднесуточная скорость дорожного движения на основных магистралях. Десять лет назад было 45 км/ч;
- до 4 минут сократился интервал движения на МЦК в час-пик (до 8 минут - вне час-пик);
Планы развития транспортной системы на 2020 год:
- Московский транспорт закупит более 2 500 новых автобусов, электробусов, трамваев и вагонов метро;
- строительство 8-9 новых станций метро и порядка 100 км новых дорог;
- новые выделенные полосы (40 км),
- реконструкция трамвайных путей (40-50 км);
- обновление подвижного состава метро (600 новых вагонов "Москва");
- начало тестирования принципиально нового улучшенного поезда "Москва 2020";
- запуск II этапа Единого диспетчерского центра Московского метрополитена;
- обустройство новых выделенных полос (40 км) и реконструкция трамвайных путей (40-50 км);
- развитие альтернативных видов транспорта (1 000 новых велосипедов, 10 000 новых машин такси, 5 000 новых машин каршеринга, в том числе 60 электромобилей);
- создание обновленной билетной системы: внедрение виртуальной карты "Тройка", персонализация карты "Тройка" (фото);
- развитие электронных сервисов: улучшение мобильных приложений, в их числе "Московский транспорт" по принципу MaaS, обновленный транспортный портал transport.mos.ru;
- завершение реконструкции парка и Северного речного вокзала;
- 16 новых трарспортных маршрутов, в основном в ТиНАО;
- повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на дорогах города.
ИСТОЧНИК KP.RU