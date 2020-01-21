Москва обновит транспорт: закупит более 2 500 новых автобусов, электробусов, трамваев и вагонов метро

Москва поехала быстрее и безопаснее. Это основные итоги 2019 года в транспортной системе города. Достичь этого удалось благодаря повышению привлекательности и надежности городского транспорта и введению платных парковок.

- Снижение среднего времени в пути от МКАД до центра города на городском транспорте в утренние часы пик на 20%. Среднее время поездки сократилось в минутах с 67 до 54, - рассказал Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Столица собрала за год международные награды - первые места в мире по эффективности общественного транспорта, по интенсивности движения метро (39-40 пар поездов в час пик), по надежности работы метро - 99,98% соблюдение расписания. В Европе - лучшие по количеству электробусов и машин каршеринга.

Город становится удобным не только для автомобилистов, но и для пешеходов.

- В два раза чаще жители Москвы стали передвигаться пешком по улицам, а летом - в пять раз чаще. Пешеходные города привлекают туристов, это дает развитие малому бизнесу, - отметил Максим Ликсутов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

(итоги работы Транспортного комплекса за 2019 год):

- 19,8 млн поездок на городском транспорте в сутки (рабочий день). Это рост на 12% (+600 тысяч поездок);

- 11 056 единиц подвижного состава (автобусы, троллейбусов, электробусы, трамваи);

- 4,7 лет - средний возраст автобуса (в столице самый молодой автобусный парк в Европе);

- 8 млн автомобилей зарегистрировано в Московском транспортном узле;

- 82 000 платных парковочных мест;

- 14 300 мест на перехватывающих парковках;

- 132 км, 57 станций, 19 пересадок МЦД-1, МЦД-2;

- 30 млн карт "Тройка";

- на 20% снижение среднего времени в пути от МКАД до центра города на городском транспорте в утренние часы пик;

- 80 000 машин такси передвигаются по Москве;

- 528 станций, 5511 велосипедов, 850 км велодорожек и велополос на улицах и в парках;

- до 54 км/ч увеличилась среднесуточная скорость дорожного движения на основных магистралях. Десять лет назад было 45 км/ч;

- до 4 минут сократился интервал движения на МЦК в час-пик (до 8 минут - вне час-пик);

Планы развития транспортной системы на 2020 год:

- Московский транспорт закупит более 2 500 новых автобусов, электробусов, трамваев и вагонов метро;

- строительство 8-9 новых станций метро и порядка 100 км новых дорог;

- новые выделенные полосы (40 км),

- реконструкция трамвайных путей (40-50 км);

- обновление подвижного состава метро (600 новых вагонов "Москва");

- начало тестирования принципиально нового улучшенного поезда "Москва 2020";

- запуск II этапа Единого диспетчерского центра Московского метрополитена;

- обустройство новых выделенных полос (40 км) и реконструкция трамвайных путей (40-50 км);

- развитие альтернативных видов транспорта (1 000 новых велосипедов, 10 000 новых машин такси, 5 000 новых машин каршеринга, в том числе 60 электромобилей);

- создание обновленной билетной системы: внедрение виртуальной карты "Тройка", персонализация карты "Тройка" (фото);

- развитие электронных сервисов: улучшение мобильных приложений, в их числе "Московский транспорт" по принципу MaaS, обновленный транспортный портал transport.mos.ru;

- завершение реконструкции парка и Северного речного вокзала;

- 16 новых трарспортных маршрутов, в основном в ТиНАО;

- повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на дорогах города.