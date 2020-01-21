Планы развития МЦД: Что сделают в 2020 году

Восемь новых остановочных пунктов на МЦД и 316 тысяч пассажирских мест в сутки будет создано в 2020 году. Практически каждый месяц будут открываться остановочные пункты на диаметрах D1, D2, а также будут проходить подготовительные работы на D3, D4.

- У нас с коллегами из РЖД большие планы на этот год. Это и открытие новых станций, и реконструкция имеющихся, - сказал Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

КОНКРЕТНО

Какие работы запланированы на МЦД на 2020 год:

- февраль - откроют новый остановочный пункт "Санино" Киевского направления (D4);

- март - открытие после реконструкции существующего остановочного пункта "Опалиха" (D2). Добавление восьми поездов в часы пик на D2 (+38 тысяч пассажирских мест в часы пик);

- май - открытие нового остановочного пункта "Славянский бульвар" (D1);

- июнь - открытие нового остановочного пункта "Курьяново" (D2). После реконструкции откроют остановку "Сетунь" (D1), "Новодачная" (D1), "Нахабино" (D2), "Подольск" (D2);

- июль - откроют новый остановочный пункт "Аминьевская" Киевского направления (D4);

- август - после реконструкции откроют остановку "Долгопрудная" (D1);

- сентябрь - откроют новый остановочный пункт "Щукинская" (D2). Планируется открытие IV пути на участке "Мытищи-Пушкино". Добавление четырех поездов в часы пик на D2 (+19 тысяч мест в час пик). Открытие остановки для дальних поездов на ТПУ Черкизово (МЦК Локомотив);

- ноябрь - завершение обновления поездов на D1 и D2. Откроют новый остановочный пункт "Ховрино" (D3).

- декабрь - откроют новый остановочный пункт "Печатники" (D2). Запланировано открытие второго главного пути на участке Реутов-Балашиха. После реконструкции откроют остановку "Баковка" (D1).