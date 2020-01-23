2020-01-23T15:08:37+03:00
Экономика

Акциз втопчет в мазут всю промышленность Севера?

Введение акцизов на тёмные нефтепродукты может привести промышленные предприятия российского Севера к банкротству
Антон БАЛУЕВ
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В декабре КП уже писала о реакции руководителей отечественного горнопромышленного комплекса на инициативу правительства расширить список подакцизных товаров в Налоговом кодексе.

Поправки в Налоговый кодекс должны вступить в силу 1 апреля 2020 года.

По мнению промышленников, это увеличит производственные издержки предприятий, снизит их конкурентоспособность и в конце концов отразится на потребителях. Особенно сильно проблема затронет предприятия российского Севера, где альтернативы мазуту, как единственному виду топлива, попросту нет.

Например, «Карельский окатыш» ежегодно потребляет 150 тысяч тонн мазута, заполярный «Олкон» - 18 тысяч тонн. И только дополнительные расходы на уплату акциза у них составят более 1,5 миллиардов рублей в год. В аналогичной ситуации находятся Кировский филиал «Апатита» («ФосАгро») и Ковдорский ГОК «ЕвроХима», который закупает 120 тысяч тонн мазута и вынужден будет заложить в расходы на акциз дополнительно 1,2 миллиарда рублей. Подорожание мазута также может серьёзно отразиться и на тарифах на электроэнергию, причём не только в северных регионах. По словам генерального директора «ЕвроХима» Игоря Нечаева, «введение акциза на мазут сведёт на нет возможный положительный эффект от мер по поддержке предприятий, работающих в условиях Крайнего Севера».

Поэтому Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) и ассоциация «Русская сталь» обратились в Минпромторг с просьбой скорректировать поправки в Налоговый кодекс и помочь найти решение проблемы. Металлурги просят введение акцизов отсрочить на год, а производители удобрений - отменить. – Необоснованный ценовой барьер на мазут приведёт к увеличению затрат производителей и сокращению выпуска минеральных удобрений и сырья для их производства, - заявил президент РАПУ и генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев.

Минпромторг и Минэнерго уже заявили о поддержке инициативы бизнеса и предложили Минфину внести необходимые поправки в Налоговый Кодекс РФ, аргументируя это тем, что дальнейший рост затрат на производство минеральных удобрений значительно снизит конкурентоспособность российских производителей и окажет негативное влияние на достижение целей Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по увеличению не сырьевого неэнергетического экспорта.

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