В квартире на юго-западе Москвы нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В Москве скончалась невестка Никиты Хрущева - Галина Шумова. Последние годы экс-жена сына генсека Сергея Никитича проживала в квартире на Ломоносовском проспекте, 18 у метро Университет. 85-летнюю Галину Михайловну без признаков жизни рано утром 18 января обнаружил ее внук, 25-летний Дмитрий.

- Молодой человек вызвал скорую помощь, но наряд констатировал смерть, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Признаков насильственный смерти медики и полицейские не обнаружили. Пожилая женщина умерла от естественных причин.

Галина Шумова была первой супругой Сергея Хрущева. Он сына руководителя СССР женщина родила двух сыновей. Старший, названный в честь деда Никитой, появился на свет в 1959-м. В тот год его отец, работавший конструктором космических систем, получил Ленинскую премию. Позже у пары появился еще один сын - Сергей Сергеевич. Стоит отметить, что после эмиграции Сергея Хрущева-старшего в США, оба взрослых сына остались жить в Москве. Никита Сергеевич-младший стал известным журналистом, работал редактором газеты «Московские новости».