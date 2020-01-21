2020-01-21T19:06:32+03:00
Общество

В квартире на юго-западе Москвы нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

Тело 85-летней Галины Шумовой обнаружил внук генсека
Семен ЕЛЕНИН
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Внук вызвал скорую помощь, но наряд констатировал смертьВнук вызвал скорую помощь, но наряд констатировал смертьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве скончалась невестка Никиты Хрущева - Галина Шумова. Последние годы экс-жена сына генсека Сергея Никитича проживала в квартире на Ломоносовском проспекте, 18 у метро Университет. 85-летнюю Галину Михайловну без признаков жизни рано утром 18 января обнаружил ее внук, 25-летний Дмитрий.

- Молодой человек вызвал скорую помощь, но наряд констатировал смерть, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Признаков насильственный смерти медики и полицейские не обнаружили. Пожилая женщина умерла от естественных причин.

Галина Шумова была первой супругой Сергея Хрущева. Он сына руководителя СССР женщина родила двух сыновей. Старший, названный в честь деда Никитой, появился на свет в 1959-м. В тот год его отец, работавший конструктором космических систем, получил Ленинскую премию. Позже у пары появился еще один сын - Сергей Сергеевич. Стоит отметить, что после эмиграции Сергея Хрущева-старшего в США, оба взрослых сына остались жить в Москве. Никита Сергеевич-младший стал известным журналистом, работал редактором газеты «Московские новости».

ИСТОЧНИК KP.RU

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